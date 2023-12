Officieel: Pourchaire vertrekt naar Super Formula

De regerend Formule 2-kampioen rijdt volgend jaar niet in Europa. Zoals verwacht heeft de Franse coureur Theo Pourchaire een contract getekend in de Japanse Super Formula-klasse. Het nieuws hing al geruime tijd in de lucht, maar het betekent niet dat al zijn Formule 1-kansen zijn verkeken.

Pourchaire gaat in de Super Formula rijden voor het team van Itochu Enex Team Impul. De Fransman testte eerder deze maand al voor het team en hij heeft dus nu een stoeltje gekregen. Formule 2-kampioen Pourchaire blijft wel verbonden aan het team van Sauber. Hij was dit jaar de reservecoureur en die rol zal hij volgend jaar ook gaan vervullen. De kans is dus groot dat hij ook in 2024 weer vrije trainingen zal gaan rijden.