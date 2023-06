Alfa Romeo wil ingrijpende verandering bij budgetcap zien

Sinds 2021 geldt er een budgetcap in de Formule 1. Het was de bedoeling om met deze regels het veld dichterbij elkaar te brengen, maar vooralsnog lijkt dat nog niet te zijn gelukt. Bij Alfa Romeo denkt men dat er nog iets moet gebeuren om dit doel te bereiken, Alessandro Alunni Bravi wijst namelijk naar de infrastructuur.

De budgetcap werd gezien als een zeer ingrijpende regel, maar vooralsnog lijken de gevolgen redelijk mee te vallen. De teams werken nu voor het derde seizoen met deze regels en de FIA controleert zeer sterk op mogelijke overtredingen. Red Bull Racing kreeg vorig jaar bijvoorbeeld een flinke boete en windtunnel-straf voor een minimale overschrijding van de cap. Toch domineert de Oostenrijkse renstal momenteel in de Formule 1.

Alfa Romeo-kopstuk Alessandro Alunni Bravi denkt dan ook dat de FIA op een ander gebied moet gaan ingrijpen om de verschillen tussen grote en kleine teams te laten verdampen. In gesprek met El Mundo Deportivo legt Alunni Bravi uit wat de bedoeling is: "Het belangrijkste verschil bevindt zich tegenwoordig niet langer bij de budgetten van de teams. Het draait tegenwoordig om de infrastructuur. De topteams hebben zonder limiet kunnen investeren in de afgelopen twintig jaar. Hun technologieën en faciliteiten zijn niet te vergelijken met die van de andere teams."