Pourchaire rijdt eerste vrije training voor Alfa Romeo in Mexico

Dit weekend in Mexico komen er tijdens de eerste vrije training veel nieuwe gezichten in actie. Veel teams gebruiken dit weekend als het weekend waarin ze een rookie inzetten. Ook het team van AlphaTauri maakt deze keuze, ze laten Theo Pourchaire weer rijden.

De jonge Franse coureur is al geruime tijd verbonden aan het team van Alfa Romeo. Hij heeft vorig seizoen dan ook al meters mogen maken. Pourchaire rijdt morgen de eerste vrije training in Mexico in de auto van Valtteri Bottas, het is de verwachting dat hij later dit seizoen ook nog plaats zal gaan nemen in de wagen van Guanyu Zhou. Pourchaire is vrijwel elk weekend aanwezig bij de Grands Prix, dus het team is niet onbekend voor hem.