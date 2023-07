Zhou trots als een pauw: "Ik presteerde op het juiste moment"

De Hongaarse kwalificatie kende vandaag een grote hoeveelheid verrassingen. Max Verstappen pakte niet de pole, Lewis Hamilton wel en George Russell en Carlos Sainz vielen vroegtijdig af. De grootste verrassing was misschien wel Guanyu Zhou, hij noteerde de vijfde tijd en was na afloop enorm opgelucht.

De Chinese coureur zag dat zijn team Alfa Romeo dit weekend goed voor de dag komt. Hij ging snel in de eerste twee sessies van de kwalificatie en wilde dat ook doorzetten in het laatste gedeelte van de sessie. Hij deed dat en terwijl de hele wereld keek naar het hernieuwde duel tussen Verstappen en Hamilton, noteerde Zhou zijn beste kwalificatieresultaat uit zijn nog korte Formule 1-loopbaan.

De vijfde plaats is een goed resultaat en dat biedt kansen voor de race van morgen. Zhou geeft dat ook toe en sprak zich volmaakt gelukkig uit bij Sky Sports: "Het team heeft ons dit weekend echt een enorm competitieve auto gegeven. Ik wist te presteren op het moment dat het nodig was. Dat deed ik aan het einde van zowel Q2 als Q3. Er was enorm veel druk in Q3, want mijn rondje daarvoor was verwijderd vanwege de track limits. Ik heb alles gegeven, ik kon niet veel meer doen."