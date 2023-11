Sauber ontkracht stevige geruchten over vroegtijdig vertrek Audi

In de afgelopen weken gingen er veel geruchten rond over de samenwerking tussen Audi en Sauber. Audi gaat vanaf 2026 motoren leveren aan de Zwitserse renstal. Men vraagt zich af of Audi het nog wel ziet zitten, maar volgens Sauber-kopstuk Alessandro Alunni Bravi slaan de verhalen nergens op.

Vorig jaar maakte Audi bekend dat ze vanaf 2026 gaan deelnemen aan de Formule 1. Later kondigde ze ook nog een deal met het team van Sauber aan. De Zwitserse renstal rijdt nu nog rond onder de naam van hoofdsponsor Alfa Romeo en over Audi hoort de wereld maar weinig. Het is stil rondom het project en men vraagt zich af of de nieuwe bazen van Audi de Formule 1-plannen nog wel zien zitten.

Toewijding

Volgens Sauber-vertegenwoordiger Alssandro Alunni Bravi slaan de geruchten helemaal nergens op. In Brazilië reageerde Alunni Bravi tegenover de internationale media op de verhalen: "Audi heeft zich sterk toegewijd aan de Formule 1 en ook aan Sauber. Die commitment komt niet alleen vanuit de directie van het merk Audi, maar ook uit de raden van toezicht van Audi zelf en van de Volkswagen Group."

Alfa Romeo

Volgens Alunni Bravi is het ook niet zo vreemd dat er momenteel weinig naar buiten wordt gebracht door Sauber. Hij wijst namelijk naar de huidige hoofdsponsor: "We heten nu nog Alfa Romeo. Dat betekent dat we tot het einde van het jaar bepaalde beperkingen hebben in het communiceren over het team, over onze toekomst en over de invloed van Audi. We respecteren Alfa Romeo daar volledig in."