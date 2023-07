Mercedes eert Britse marshalls die hielpen bij Zhou-incident

De Britse Grand Prix van vorig seizoen was een enorm spektakelstuk. Bij de start ging het mis voor Guanyu Zhou, hij vloog over de kop en belandde tussen het hek en de bandenstapels in. Mercedes-coureur George Russell hielp de marshalls bij het bevrijden van Zhou, hij heeft de desbetreffende marshalls nu een cadeau gegeven.

De marshalls waren snel ter plekke en beoordeelden de situatie van Zhou. De Chinese Alfa Romeo-coureur was in orde, maar op dat moment was dit nog niet duidelijk. Russell stapte hij zijn Mercedes en assisteerde de marshalls bij het bevrijden van zijn collega. Mercedes bedankte de marshalls en nodigde ze uit op de fabriek in Brackley. Deze week kregen ze daar een rondleiding en een persoonlijk bedankje van Russell.