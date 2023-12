De Formule 1-coureurs van 2023: Guanyu Zhou, stilstand

Het Formule 1-seizoen zit er alweer een aantal weken op. Terwijl het jaar op zijn einde loopt, zijn de teams allang bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2023. Vandaag in deel vijf: Guanyu Zhou, die nog steeds stilstaat.

Naam: Guanyu Zhou (China, 30 mei 1999)

Eindklassering 2023: Achttiende

WK-punten: 6

Beste klassering: Negende (Australië, Spanje & Qatar)

Niet geweldig

Guanyu Zhou mocht dit jaar voor het tweede seizoen op rij in actie komen voor het team van Alfa Romeo. De Chinees had in 2022 geen geweldige indruk achtergelaten, maar voor Alfa was er simpelweg geen betere coureur beschikbaar. Theo Pourchaire werd ook dit jaar te licht bevonden en dat heeft Zhou een nieuw contract opgeleverd. Ondanks een Formule 2-titel mag Pourchaire volgend seizoen zijn kunsten laten zien in de Super Formula.

Het is niet zo dat Zhou dit jaar een stijgende lijn liet zien. Wie naar de cijfers kijkt ziet namelijk dat de Chinees gewoon is blijven staan waar hij al stond. Net als in zijn debuutjaar eindigde Zhou op de achttiende plaats in het wereldkampioenschap. Ook scoorde hij weer precies hetzelfde aantal punten: zes. Zijn puntenscores waren dit jaar wel constanter, want hij eindigde drie keer als negende. Vorig jaar werd hij ook een keertje tiende en achtste.

Pech

Zhou had de pech dat de Alfa Romeo C43 dit jaar een soort rijdend hok was. De rood-zwarte bolide had een abonnement op het achterveld en het is voor Zhou dan ook veel eerlijker om te kijken naar het onderlinge verschil met zijn teamgenoot Valtteri Bottas. De ervaren Fin reed in 2022 nog een aardige deuk in een pakje boter, hij werd toen tiende met 49 punten. Nu werd hij slechts vijftiende met tien punten.

Als je puur en alleen naar het aantal gescoorde punten kijkt, dan heeft Zhou het gat aardig dicht gereden. Hij zat dit seizoen veel dichter in de buurt van Bottas en dat verdient wel een compliment. Maar Zhou heeft Bottas op slechts weinig punten weten te verslaan. Alleen zijn hoogste startpositie was beter dan die van Bottas. In Hongarije startte de Chinees als vijfde, maar hij kwam als zestiende over de streep. Bottas werd in die race twaalfde.

Stilstand

Op papier lijkt het er dus op dat Zhou in de buurt is gekomen van zijn teamgenoot, maar cijfermatig gezien valt dat dus ook wel mee. Hij heeft eigenlijk vooral stilgestaan, want het is voor een jonge coureur immers van belang om het beter te doen dan in zijn debuutjaar. Zhou heeft dat dus niet gedaan: het was niet beter en ook niet slechter. Dat is een zorgwekkend signaal, want Alfa Romeo (volgend jaar Kick Sauber, red.) kan het niet hebben om nog een jaartje aan te rommelen in het achterveld.

Zhou zelf moet ook stappen gaan zetten. Als een coureur alleen opvalt voor zijn modieuze keuzes en met zijn vriendelijke gedrag, gaat er iets mis. Zelden laat Zhou op de baan zien dat hij een echt racebeest is. Sterker nog, de regie neemt hem tijdens de races amper in beeld. Zijn prestaties vallen dus niet op, zowel op de baan als in de cijfertjes.

Veilig

Zeggen dat Zhou door de mand is gezakt, gaat ook weer te ver. Hij heeft vrij weinig echt verkeerd gedaan en dat zorgt voor vragen. Je vraagt je namelijk af of de eerder genoemde Pourchaire het beter zou doen in deze auto. Op de momenten dat Pourchaire het kon laten zien had hij echter pech. Tijdens zijn training in Mexico had hij problemen en in Abu Dhabi maakte hij ook weinig meters.

Zhou is dus nog wel eventjes veilig, maar 2024 wordt belangrijker dan ooit. Hij zal moeten gaan presteren om een nieuw contract te verdienen. Hij mag in ieder geval voor het eerst een thuisrace gaan rijden, dat is ook wat waard.