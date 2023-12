Sauber rijdt pas vanaf 2026 met sponsoring Audi

Het team van Alfa Romeo zal aankomende winter een transformatie ondergaan. De Zwitserse renstal neemt afscheid van titelsponsor Alfa Romeo en ze keren terug naar de naam Sauber. Hun nieuwe motorpartner Audi zal nog niet te zien zijn op de wagens van Valtteri Bottas en Guanyu Zhou.

Sauber neemt afscheid van Alfa Romeo en dat betekent dat de naam en het uiterlijk van het team op de schop gaan. Hoe het team precies gaat heten, en of sponsor Stake betrokken blijft, is allemaal nog niet zeker. De Zwitserse renstal gaat vanaf 2026 in ieder geval in zee met Audi. De Duitse fabrikant zal het team een boost gaan geven, maar dat zal pas gebeuren in 2026. Voorlopig moeten ze het nog even zelf doen.

Teamvertegenwoordiger Alessandro Alunni Bravi geeft dan ook aan dat het team in 2024 gewoon zal gaan rijden onder de naam Sauber. De Italiaan laat aan RaceFans weten dat Audi voorlopig nog niet aan boord komt: "Met Audi gaan we in 2026 meedoen. Commercieel gezien is het belangrijk om een grote slag te slaan in 2026, maar dat moeten we niet doen om de steun van Audi af te vlakken. We gaan dus door met de naam Sauber, want dat is de erfenis van onze groep. We moeten niet vergeten dat wij hier als sinds 1993 zijn."