Steiner ontkent geruchten over Alfa Romeo-deal Haas

Alfa Romeo vertrekt na dit seizoen als titelsponsor bij het team van Sauber. Het nieuws was al eventjes bekend, maar vorige week werd duidelijk dat het merk de Formule 1 waarschijnlijk niet wil verlaten. Alfa Romeo zou namelijk in gesprek zijn met Haas om de nieuwe hoofdsponsor van het team te worden. Teambaas Günther Steiner ontkent die verhalen.

Alfa Romeo is al sinds 2018 de titelsponsor van Sauber. In principe is het Italiaanse autobedrijf niets meer dan de titelsponsor, de renstal rijdt nog steeds onder de Zwitserse vlag en is geen fabrieksteam. Daarnaast wordt Sauber in 2026 wel het fabrieksteam van Audi en kan Alfa Romeo dus niet langer aanblijven. De sport lijken ze volgens de geruchten niet te willen verlaten, aangezien ze met Haas zouden hebben gesproken.

Haas-teambaas Günther Steiner heeft de geruchten ook gelezen. De Italiaanse teambaas geeft aan dat er geen deal aanstaande is. In Spanje sprak hij zich uit bij Motorsport.com: "Veel mensen vertellen mij dat, maar wie mij dat niet heeft verteld, is Alfa Romeo. Natuurlijk kijken ze naar wat Alfa in de toekomst wil doen. Ze kwamen bij ons langs om te zien hoe wij ervoor staan. Het was een introductie, niet meer. Ik had de baas van Alfa Romeo nog nooit ontmoet en we werden aan elkaar voorgesteld. Er is niets te verbergen. Hij zei 'hallo' en dat was het."