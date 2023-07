Zhou wil dat Eau Rouge op de schop gaat

Guanyu Zhou wil dat Eau Rouge flink aangepast wordt om het veilig te maken, maar ook voor meer actie op de baan. De Alfa Romeo-coureur is niet de eerste F1-prominent die roept om de legendarische bochtencombinatie op de schop te gooien. Aanleiding voor de discussie was het recentelijk trieste overlijden van FRECA Dilano van 't Hoff

"Ik denk dat Spa een mooi circuit is om naar toe te komen, maar Eau Rouge. Ik denk dat het voor mij het juiste moment voor aanpassingen om het langzamer te maken", zei de Chinees tegen Motorsportweek. "Dan is het gemakkelijker om in te halen, gemakkelijker om te racen en ook veiliger."

Zhou dacht aan een soort chicane zoals in 1994. Die werd geïnstalleerd om meer dodelijke ongelukken te voorkomen, zoals in Imola van datzelfde jaar.

"Dat was eigenlijk best goed, het was de eerste keer dat ik die video zag, het was leuk om te zien, het is een beetje remmen, zelfs als we het hebben over twee versnellingen terugschakelen."

"Het maakt een verschil tussen hoe gemakkelijk [het] is om te volgen, en hoe dan ook, je hebt een DRS-kans als je inhaalt in de tweede helft van het rechte stuk, en het verkleint het risico dat mensen nemen als je daar aankomt."