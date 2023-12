Sauber hint op verrassende nieuwe teamnaam

Het is nog niet helemaal zeker onder welke naam het team van Sauber volgend jaar op de grid zal staan. Ze nemen immers afscheid van titelsponsor Alfa Romeo en iedereen verwacht dat ze gewoon weer als Sauber aan de start zullen verschijnen. Alessandro Alunni Bravi stelt echter dat er een verrassende naam aankomt.

De Zwitserse renstal reed in de afgelopen paar jaar onder de naam van titelsponsor Alfa Romeo. Het team fungeerde door de banden met Alfa Romeo soms als een satellietenteam van Ferrari. Antonio Giovinazzi reed bijvoorbeeld jaren voor het team, maar in de afgelopen jaren kregen meer 'eigen' coureurs de kans. Aangezien het team vanaf 2026 gaat samenwerken met Audi, heeft Alfa Romeo afscheid genomen.

Het is de algemene verwachting dat het team weer onder de naam Sauber op de grid zal verschijnen. Teamvertegenwoordiger Alessandro Alunni Bravi hintte in gesprek met Reuters echter op een verrassing: "In de Formule 1 hangt een teamnaam ook af van een commerciële partner. Zodra de FIA de deelnemerslijst op tien december bekend maakt, zullen we een nieuwe teamnaam gaan onthullen. Ik denk dat het een verrassing kan worden. We kunnen niet wachten om met onze nieuwe partners te gaan werken, we pakken alles anders aan en we gaan de auto in het Verenigd Konikrijk onthullen."