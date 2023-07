Zhou geeft Ferrari-motor schuld van slechte start

Guanyu Zhou was de held van de zaterdag met een P5 in de kwalificatie. De Alfa Romeo-coureur was echter de schlemiel na een prutstart en het veroorzaken van een incident in de eerste bocht. P16 was het eindresultaat.

Zhou legde uit wat er nou mis ging toen de licht doofden. In een gesprek met Formula1.com na de race gaf de Chinees de Ferrari-motor als oorzaak.

"Helaas klopte er iets niet, maar dat weet ik nog niet. Ik wil niet te veel commentaar geven. Maar ik hield de toeren vast en dan moet ik met vier lichten vol gas geven omdat ik geen reactie van de motor kreeg."

"Toen, met de lichten uit, had ik letterlijk nul stroom, dus moest ik wegrijden. Ik moet de koppeling loslaten, alles. Echt teleurgesteld natuurlijk, moet zien wat er is gebeurd, er is iets misgegaan."

Over de race zelf had Zhou ook niet veel positiefs te melden. "Het was lastig. Ik denk dat ik wat schade had in de voorvleugel. Ik denk dat er daar een scheur zat, dus het was moeilijk op dit circuit posities te winnen, dus geen geweldige dag."