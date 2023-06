Teambazen Stella en Szafnauer beamen Vowles’ conclusie over budgetcap-hindernissen

McLaren-teambaas Andrea Stella en Alpine-topman Otmar Szafnauer staan achter de conclusie van collega James Vowles. Volgens hen heeft Vowles gelijk over de conclusie dat de kleinere teams een achterstand in faciliteiten en technologieën hebben ten opzichte van de rest, en dat de huidige regels van de budgetcap een flinke hindernis zijn in haar doel om deze te vernieuwen.

Williams-teambaas James Vowles uitte eerder deze week zijn onvrede over de huidige budgetcapregels. Volgens de Britse topman hebben kleinere teams onder de huidige regelementen een nadeel ten opzichte van de grotere F1-deelnemers. Kleinere teams zoals Williams zouden door de budgetcap gehinderd worden in haar pogingen om de faciliteiten en technologieën te vernieuwen; een luxe die de grotere teams zoals Mercedes en Red Bull voor de start van de financiële beperkingen in handen hadden. Teambazen Otmar Szafnauer en Andrea Stella begrijpen de frustratie van Vowles, en zeggen open te staan voor aanpassingen in de regels.

Naast de kritiek van Alfa Romeo-teambaas Alessandro Alunni Bravi over dit onderwerp, laten McLaren-topman Andrea Stella en eindverantwoordelijke Otmar Szafnauer nu ook weten veranderingen in de huidige regels omtrent de budgetcap te willen zien: "Wij snappen zeker wat James (Vowles) bedoelt. McLaren is een team dat jarenlang zonder dezelfde kwaliteit infrastructuur en faciliteiten hebben gewerkt als dat de topteams hadden", begint Stella. "Daarom hebben wij ook veel geld geïnvesteerd in de bouw van een nieuwe windtunnel en simulator."

"Wij staan open voor het voeren van gesprekken zodat we een aantal van deze regels kunnen versoepelen. Wij staan achter het idee om bepaalde teams in de gelegenheid te stellen om meer geld te investeren op het gebied van infrastructuur."

"Ik denk dat het alleen maar eerlijk is dat we het speelveld op het gebied van infrastructuur gelijk maken. Ik weet dat we dit al een keer eerder gedaan hebben. Aston Martin had bijvoorbeeld geen hypermoderne windtunnel en toen gaven we iedereen een ontheffing om de windtunnels te verbeteren. Ik denk dat we dat ook moeten doen op het gebied van fundamentele infrastructuur, want dat is nodig om aan de Formule 1 deel te nemen. Het speelveld moet gelijkgemaakt worden", denkt Szafnauer.