Sauber en Audi houden zich niet bezig met elkaars zaken

Vanaf 2026 gaan Sauber en Audi samenwerken in de Formule 1. Sauber wordt vanaf dat jaar het fabrieksteam van Audi, maar focust zich momenteel vooral op het huidige seizoen. Audi bemoeit zich volgens Alessandro Alunni Bravi niet met de huidige gang van zaken binnen het team van Sauber.

Sauber racet momenteel nog onder de naam van Alfa Romeo in de Formule 1. De Italiaanse hoofdsponsor verlaat het team na dit jaar waarna de naam van Sauber vermoedelijk weer zal gaan terugkeren in de koningsklasse van de autosport. Ze zullen in 2024 en 2025 nog onder deze naam rondrijden totdat Audi in 2026 de sport zal gaan betreden als partner.

Volgens Sauber-kopstuk Alessandro Alunni Bravi houden beide partijen zich momenteel bezig met de eigen zaken. Sauber en Audi bemoeien zich volgens Alunni Bravi niet teveel met elkaar. In gesprek met El Mundo Deportivo legt hij het uit: "We werken nu aan het heden en de toekomst. De toekomst wordt nu gebouwd. We kunnen niet dromen van mooie resultaten in de toekomst als we nu niet het optimale doen. Op hetzelfde moment focust Audi zich op het motorenprogramma. We bemoeien ons niet met elkaar. Wij werken aan de auto en Audi werkt aan de motoren."