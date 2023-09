Officieel: Zhou rijdt ook in 2024 voor Alfa Romeo

Het startveld voor 2024 begint steeds meer vorm te krijgen. Het team van Alfa Romeo heeft zojuist bekend gemaakt dat Guanyu Zhou gewoon aanblijft voor het aankomende seizoen. De Chinese coureur heeft zijn contract verlengd en mag zich gaan opmaken voor zijn derde seizoen in de koningsklasse van de autosport.

De toekomst van Zhou was geruime tijd onzeker. Het leek er eventjes op dat hij geen nieuw contract zou krijgen, maar aan alle geruchten zijn nu een einde gekomen. Zhou blijft in 2024 gewoon de teamgenoot van Valtteri Bottas. Alfa Romeo past de gehele line-up niet aan, want ze hebben ook bekend gemaakt dat Theo Pourchaire gewoon aanblijft als resevecoureur. Hij werd al eerder in verband gebracht met het stoeltje van Zhou.

No.24 is here to stay for 2024. 馃



We're delighted to announce that @ZhouGuanyu24 has extended his contract for another year and will continue racing for the team alongside @ValtteriBottas next season.



Let's go, Zhou! 馃檶 #F1 pic.twitter.com/JIkF8YavBf