Zhou verrast fans met opvallend nieuw kapsel

De coureurs gebruiken hun vrije maanden voor allerlei activiteiten. Veel van hen moeten nog deelnemen aan allerlei sponsoractiviteiten en gala's, maar sommige van hen kunnen genieten van hun vrije tijd. Guanyu Zhou maakt heel wat tongen los op de sociale media met een aantal foto's.

Zhou plaatst een drietal foto's van zichzelf op de sociale kanalen. Op de foto's is te zien dat hij voor een opvallend nieuw kapsel heeft gekozen. De Chinese Alfa Romeo-coureur heeft namelijk voor dreadlocks gekozen. Veel fans reageren gechoqueerd, maar wel overwegend positief. Toch is er ook kritiek op Zhou, want een aantal fans stelt dat hij zich schuldig maakt aan zogenaamde culturele toe-eigening. Zhou lijkt zich daar echter niet zo druk om te maken.