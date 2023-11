Sauber dankt Alfa Romeo met speciale boodschap

Het team van Alfa Romeo rijdt dit weekend in Abu Dhabi voor het laatst onder de huidige naam. Na dit seizoen neemt de Zwitserse renstal afscheid van de hoofdsponsor en het is de verwachting dat het team hierna weer gaat rijden onder de naam Sauber. Nu bedanken ze Alfa Romeo vooral.

Sauber werd in de afgelopen jaren flink gesponsord door het Italiaanse automerk Alfa Romeo. Ze namen zelfs de naam van het team op zich, maar na dit jaar is dat voorbij. Aangezien Sauber vanaf 2026 het fabrieksteam van Audi wordt, vertrekt Alfa Romeo nu al. Dit weekend wordt de samenwerking dan ook op een respectvolle manier beëindigd. Op de racepakken van Guanyu Zhou en Valtteri Bottas en op de auto's staat een dankwoord voor Alfa Romeo.

Nei nostri cuori, Alfa Romeo. ❤️



There’s a special touch on the drivers’ attire and cars in honour of the final weekend with our partners of six years. #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/tM5gbuQMzB