Hoofdrace: Meguetounif verslaat Goethe in Imola en pakt eerste zege

Fransman Sami Meguetounif reed vanaf de derde plek naar zijn allereerste F3-zege ooit toe op het circuit van Imola. De Trident-rijder versloeg de sprintrace-winnaar van de zaterdag Oliver Goethe, die lang aan de leiding reed na een fantastische start van de hoofdrace. Nummer drie werd de Italiaan en leider in de stand Leonardo Fornaroli. Van Hoepen begon in de top tien, maar viel gaandeweg de wedstrijd terug en werd uiteindelijk vijftiende op de meet. De verrassende polesitter Santiago Ramos uit Mexicaan viel terug naar de achtste positie.



Sami



Meguetounif had op het einde van de wedstrijd meer snelheid in zijn #5-bolide dan die van opponent Goethe. In ronde 18 van de totaal 22 viel de Fransman aan met DRS op het lange rechte stuk naar de eerste bochtencombi en pakte de kop over van Goethe. Meguetounif sloeg een klein gaatje en gaf de nummer één positie niet meer uit handen.



Voor de meesten autosportliefhebbers is 'Sami' een relatief onbekende rijder onder jonkies. Dit seizoen behaalde de coureur uit Marseille tot dusver een vierde plaats in Bahrein, maar in Melbourne was de pas 19-jarige onopvallend. In voorgaande opstapklasses, waaronder de Franse en Italiaanse F4 en FRECA, viel Meguetounif niet veel op, behalve met een vierde eindpositie in de F4 van Frankrijk. Zijn Formule 3-zege van vandaag is dus voorlopig zijn hoogtepunt in zijn prille carrière.