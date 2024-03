Sprintrace: Van Hoepen pakt knap podium bij debuut

In de eerste F3-race van 2024 heeft Laurens van Hoepen bij zijn debuut een knappe tweede plaats veroverd. Onder een lekker zonnetje op het Bahrein International Circuit begon de ART-coureur op pole, maar de overwinning was uiteindelijk een prooi voor een andere rookie: Arvid Lindblad. Leonardo Fornaroli - waarmee Van Hoepen veelvuldig in gevecht was - pakt het laatste podiumtreetje voor Trident.



De eerste wedstrijd in Bahrein zat volop actie zonder dat er een Safety Car aan te pas hoefde te komen. Vanaf begin tot eind werd er continu gestreden om de punten. De top vijf zat tot het einde in luttele seconden van elkaar en werd een stevig geknokt om eremetaal.

Halverwege nam Van Hoepen de leiding met een passeeractie in de eerste bocht en verdreef teamgenoot Nikola Tsolov weer naar P2. Maar opnieuw vocht de Bulgaar zich terug en haalde zijn teamgenoot opnieuw in bocht 8 na een prachtig zij-aan-zij-gevecht.

In ronde 13 maakte Van Hoepen een remfout, waardoor Lindblad kon doorstoten naar de tweede positie. De Brit had nog meer marge over en begon zich te bemoeien met de eerste plaats. De PREMA-rijder claimde de leiding van de race in ronde 15 met een DRS-pass in de eerste bocht. Maar Tsolov vocht zich onmiddellijk terug en pakte opnieuw de eerste plaats in de aanloop naar bocht 4.

Eén ronde verder en deze keer maakte de PREMA-coureur de overstap in de eerste bocht, waardoor Tsolov weinig hoop had om terug te vechten. Met een sterke ronde bleef Lindblad uit het DRS-bereik van zijn Bulgaarse opponent, waardoor hij moest vechten tegen de achtervolgers met van Hoepen en Fornaroli. Van Hoepen profiteerde optimaal en passeerde de tweede plaats met nog drie ronden te gaan. Fornaroli was de volgende die een plek innam van de Tsolov, die uiteindelijk vierde werd.

Lindblad had al een gat getrokken en was uit zicht. De pas 16-jarige Brit - de jongste deelnemer van het veld - won daardoor direct bij zijn debuut. Zijn reactie was als vervolgd voor de camera's van F1TV. ''Ik heb vandaag net mijn debuut in de sprintrace gewonnen en ben over het algemeen erg blij met de race. Ik ben het team super dankbaar, ze hebben fenomenaal werk geleverd. Een paar fouten van mijn kant, dus zaken waar we zeker aan moeten werken, maar we zullen naar de data kijken en alles analyseren om te proberen morgen nog beter te presteren in de hoofdrace.”



Zaterdagochtend 10:00 Nederlandse tijd staat de hoofdrace op het programma.