Sprintrace: Bearman wint incidentrijke wedstrijd op Spa, podium voor MP Motorsport

Oliver Bearman heeft de incidentrijke sprintrace op Spa-Francorchamps achter zijn naam geschreven. De Brit pakte zijn eerste F3-zege uit zijn carrière.

De Prema-coureur eindigde voor Jonny Edgar, Ramon Stanek en MP Motorsport-coureur Alexander Smolyar. Echter door een tijdstraf van Edgar mochten Stanek en Smolyar naar het podium.

De wedstrijd in de Ardennen werd opgeschrikt door een zware klapper met Zane Maloney en Oliver Goethe. Beide coureurs konden ongedeerd uitstappen.

Samenvatting

Dat Spa-Francorchamps spektakel oplevert, bewees de F3 sprintrace van zaterdagochtend. Zak O'Sullivan mocht van pole starten doordat de top twaalf van de kwalificatie werd omgedraaid.

Na de start werd er vooraan volop geknokt om de topposities. Dat ging niet altijd even crescendo. De nummer twee gestarte Juan Manuel Correa kreeg een lekke band na een tik van O'Sullivan. Brad Benavides daarachter kon de twee maar net uitwijken. Franco Colapinto werd in Les Combes aangetikt door Red Bull-junior Jonny Edgar en Kylan Frederick ging ook met flinke schade linksvoor naar de pitlane.

Oliver Bearman profiteerde van de malaise bij anderen en kon zelfs in ronde twee de leiding overnemen. In die dezelfde ronde werd Christian Mansell slachtoffer van een touché door Rafael Villagomez. Mansell kwam in de bandenstapel. Dit zorgde voor de eerste Safety Car.

De wedstrijdleiding had het druk met het beoordelen van alle incidenten. Zo kreeg onder andere titelkandidaat Victor Martins een drive-thru-penalty voor een valse start en Edgar een vijf-seconden-straf voor de botsing met Colapinto.

Pas in ronde 6 van 15 werd opnieuw de groene vlag gezwaaid. Maar lang kon het F3-veld niet genieten van het racen. In ronde 8 ging het helemaal mis bij Blanchimont tussen Maloney en Goethe. Maloney wilde aan de binnenkant van de snelle doordraaier meeliften met Stanek. Maloney en Goethe raakten elkaar en gingen er zeer hard af. Beide coureurs konden veilig uitstappen.

De Safety Car werd opnieuw naar buiten gestuurd, maar de puinhoop was zo groot dat de wedstrijdleiding besloot een rode vlag te zwaaien zodat de baan gerepareerd kon worden.

Na de onderbreking werd de race vervolgt vanaf ronde 10. Bearman nam direct een ruime marge en zou de eerste plek niet meer uit handen geven. Daarachter knokte Edgar, Stanek en Alexander Smolyar om het podium, maar het leidde niet tot veel positiewisselingen. Edgar finishte als tweede, maar werd dus door zijn straf teruggeworpen naar P4.

Arthur Leclerc startte vanaf de twintigste positie en was de man van de race. De Monegask reed zich helemaal naar voren en finishte als vijfde.

Door deze topvijfklassering mengt Leclerc zich in het kampioenschap. De Prema-coureur staat nog maar vijf punten achter op Isack Hadjar en drie Victor Martins die beiden bleven steken op 106 en 104 punten.

Bij de teams stijgt het Nederlandse MP Motorsport naar de tweede plek in de stand dankzij het podium van Smolyar. Van Amersfoort Racing staat zesde.