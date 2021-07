Nannini wint op Hungaroring zijn eerste race

Matteo Nannini heeft in de Formule 3 zijn eerste overwinning behaald in Hongarije. De Italiaan, die ook uitkomt in de Formule 2, pakte al vroeg de leiding af van Enzo Fittipaldi en gaf die niet meer uit handen. Hij eindigt voor de Braziliaan met een marge van drie seconden. Roman Stanek werd derde. Voor de nummer twee en drie hun eerste podium van het seizoen.

Raceverslag

Enzo* Fittipaldi vanaf pole houdt stand ondanks een ontketende Matteo Nannini, neef van voormalig F1-coureur Alessandro Nannini. Het veld komt met wat rokende bandjes hier en daar veilig de eerste ronde door op de Hungaroring.

Op het 4.8 kilometerlange circuit in Boedapest is het lastig inhalen, maar niet onmogelijk. Leider in het kampioenschap Dennis Hauger heeft dat bij het eerste treffen op zaterdagochtend al laten zien door vanaf P11 zichzelf op te werken naar P6.

De strijd om de leiding ontvlamt in ronde vier. Nannini gaat met behulp van DRS buitenom bij Fittipaldi in de eerste bocht. Naast elkaar duiken de rijders bocht twee in. Nannini aan de binnenkant heeft de betere lijn en schuift Fittipaldi terug naar P2. Daarna slaat Nannini meteen een gaatje en moet Fittipaldi steeds meer in zijn spiegels kijken.

Op de helft van de race heeft Nannini een voorsprong opgebouwd van 2.5 seconden. De HWA Racelab-coureur moet wel oppassen dat die geen straf krijgt voor het overschrijden van baanlimieten. De wedstrijdleiding heeft hem hiervoor al een waarschuwing gegeven.

De wedstrijd kent weinig eneverende duels, maar in ronde 14 en daarna zijn er toch lekkere gevechten. Het begint met de strijd tussen David Schumacher, zoon van Ralf Schumacher, en Red Bull-junior Dennis Hauger Vanaf het begin van de ronde wordt er hard geknokt om P6. Schumacher, die sterk verdedigt, houdt zijn Noorse concurrent voorlopig van zich af.

Voor Schumacher rijdt teamgenoot bij Trident, Jack Doohan op P5. De Australiër kan moeilijk het tempo vasthouden en Schumacher grijpt de eerste mogelijkheid om zijn stalgenoot te passeren. Dat lukt, waardoor Schumacher daarna even geen druk voelt van achteren. Doohan speelt hierin een belangrijke rol als buffer.

Maar Doohan heeft het steeds moeilijker op zijn versleten rubber. In ronde 18 gaat Hauger aan hem voorbij en rijdt hierdoor op de zesde positie. Het is een startschot van een dramatisch slot voor de zoon van motorsportlegende Mick Doohan. De Trident-coureur heeft totaal geen grip meer en komt buiten de top tien terecht

Schumacher ziet in de voorlaatste ronde opnieuw Hauger in de spiegels, maar kan hem dit keer niet tegenhouden. Hauger haalt de Duitser in en rijdt op het laatste moment de top vijf binnen. Een prima resultaat terwijl zijn directe concurrenten om de titel geen punten scoren.

Vooraan komt Nannini als eerste over de meet ns 22 ronden en wint zijn eerste race in de Formule 3. In de eerste twaalf ontmoetingen zijn er negende verschillende winnaars afgevlagd.

Dennis Hauger wordt vijfde en loopt steeds verder uit in de stand. De Red Bull-protoge staat op eenzame hoogte met 127 punten. Olli Caldwell volgt na een nulscore op 82 punten.

Zondag staat de hoofdrace op het programma om 10.45 uur. Arthur Leclerc start op pole door zijn snelste tijd in de kwalificatie.

UPDATE: Colombo verliest eerste sprintrace door straf. De Italiaan reed achter de safety car met meer tien dan autolengtes verschil en dat mag niet. Hierdoor krijgt Iwasa de zege en schuift Caldwell en Sargeant op naar P2 en P3.

*Bij het verslag van eerste sprintrace stond Pietro Fittipaldi. Dat is de broer van Enzo die inviel voor Romain Grosjean in 2020 tijdens de twee laatste F1-races.