Van Hoepen scoort eerste pole na rode vlag in Boedapest

F3-debutant Laurens van Hoepen heeft voor een eerste Nederlands succes gezorgd in Boedapest. Op de Hungaroring was de ART Grand Prix-coureur de snelste in de kwalificatie met een tijd van 1.33.935. Daarmee was pas het 18-jarige talent een fractie sneller als teamgenoot Nikola Tsolov. Tijdens de spintrace wordt de top twaalf van de grid omgedraaid, maar bij de hoofdrace zal Van Hoepen van poleposition starten op jacht naar zijn eerste zege.

Een late rode vlag hielp Van Hoepen een handje. Titelkandidaat Luke Browning knalde in de barrières. De wedstrijdleiding kon niks anders doen dan de kwalificatie afkappen. Coureurs achter Van Hoepen moesten hun snelle ronde afbreken. Daarmee pakte Van Hoepen zijn eerste poleposition van 2024. De Nederlander stond al drie keer eerder op het podium met een tweede en twee derde plaatsen. In het kampioenschap staat de ART-rijder op de achtste plaats.