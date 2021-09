Doohan wint na negeren teamorders op het Sochi Autodrom

Jack Doohan heeft de laatste wedstrijd van het seizoen op zijn naam geschreven in Sotsji, maar deed dat wel na het negeren van teamorders. De coureur van Trident was lang in gevecht om de zege met teamgenoot Clément Novalak, die uiteindelijk derde werd achter Frederik Vesti.

Bij Trident zaten ze de gehele race met gespannen gezichten aan de pitmuur. Met twee coureurs aan kop lag het teamkampioenschap voor het grijpen en een dubbelslag. Dat wilde het team niet verpesten door twee jonge honden die beiden alles eraan deden om te winnen.

De renstal vroeg aan Doohan om Novalak voorbij te laten, die sneller leek te zijn. Doohan gaf geen gehoor, waardoor Vesti P2 van Novalak op het eind kon afpakken. Ondanks dat de 1-2 was verspeeld, won Trident de titel bij de teams.

Behalve de boeiende strijd vooraan, was er op het Sochi Autodrom nog meer te beleven beleven. In de strijd om de punten was er een felle strijd gaande met onder andere de kersverse kampioen Dennis Hauger. De Noor wilde verder naar voren, maar Oliver Rasmussen tikte de Prema-coureur in bocht 7 in de rondte. Hauger kon zijn weg vervolgen, maar was daarna kansloos voor een toptienklassering.

Tijmen van der Helm, de enige Nederlander, eindigde het seizoen met een achttiende plaats en zonder één punt te scoren. Zijn beste resultaat dit seizoen was een dertiende plek en werd daardoor in een veld van 30 coureurs 26ste.

Hauger is kampioen geworden met 205 punten. Doohan verzamelde 179 punten en Novalak werd derde met 147 punten.