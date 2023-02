Flörsch maakt comeback bij PHM Racing by Charouz

Niet alleen de Formule 1-wereld bereidt zich voor op het aankomende seizoen, ook in de opleidingsklassen wordt er hard gewerkt. Het startveld van de Formule 3 krijgt bijvoorbeeld steeds meer vorm, gisteren werd er een opvallende coureur toegevoegd aan de startlijst in de persoon van Sophia Flörsch.

Flörsch is één van de bekendste vrouwelijke coureurs. De Duitse coureur werd wereldberoemd na een angstaanjagende crash in Macau. Ze herstelde van haar blessure en reed in 2020 in de Formule 3 in het voorprogramma van de Formule 1. Daarna kwam ze ook in actie in de DTM en de 24 uur van Le Mans. Dit jaar keert ze terug in de Formule 3 en gaat ze rijden voor het team van PHM Racing by Charouz.