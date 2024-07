Chaos tijdens slotfase in kwalificatie door 'filerijden'

De kwalificatie van de Formule 3 zaterdagmiddag op Spa-Francorchamps eindigde op een wel hele chaotische manier. Het gehele veld van dertig rijders hokten op in een tergend langzaam tempo. De talenten wilden op het allerlaatste moment het beste plekje krijgen voor een laatste snelle ronde met een slipstream van een voorganger. Dat zorgde opmerkelijke taferelen.



Pole Voison, Van Hoepen P15

Callum Voisin, coureur bij Rodin Motorsport, pakte zijn allereerste pole in de Formule 3. Het Britse talent versloeg Alexander Dunne van MP Motorsport met 0,123 seconden, terwijl Leonardo Fornaroli van Trident de derde plaats behaalde. De Italiaan is van de titelkanshebbers de best geklasseerde. Laurens van Hoepen had nog in Hongarije de poleposition, maar kwam in de Ardennen niet verder dan P15. Red Bull-protogé Arvid Lindblad, die als 16-jarige al vier wedstrijden won in 2024, werd 27ste.



Het weekend in België is het voorlaatste weekend in de Formule 3. Na de zomerstop valt waarschijnlijk de beslissing om het kampioenschap in Monza. De sprintrace met een omgekeerde startvolgorde van de top twaalf begint zaterdagmorgen 09.50 uur Nederlandse tijd. De hoofdrace op zondag is een vroegertje. Die wedstrijd is dan al om 08.30 uur Nederlandse tijd.



In het kampioenschap leidt Gabriel Mini de rangschikking met 119 punten. De Italiaan kwalificeerde zich als elfde en mag de sprintrace aanvangen op P2. Luke Browning staat daar vlak achter Mini in de lijst met 115 punten en werd zevende in de sessie. Lindblad staat derde met 113 punten, maar heeft het dus van de titelkandidaten het slechtste voor me kaar na de kwalificatie. Fornaroli heeft 112 punten en lijkt op voorhand de beste papieren te hebben. Vooralsnog heeft de Italiaan nog geen zege dit jaar. Christian Mansell, geen familie van F1-wereldkampioen Nigel Mansell, staat vijfde met 97 punten.