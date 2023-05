Hoofdrace: Mini houdt stand tegen Beganovic en wint vanaf pole in Monaco

Gabriele Mini heeft de F3-hoofdrace vanaf de poleposition op zijn naam geschreven. De Italiaan had in de laatste fase van de wedstrijd Dino Beganovic continu in de spiegel, maar de Hitech-coureur hield zich breed in de smalle straten van Monte Carlo en kon zijn opponent achter zich houden. Paul Aron vocht met Luke Browning om het laatste plekje voor het podium en werd derde op gepaste afstand van de winnaar.

GABRIELE MINI WINS IN MONACO!!!! 馃弳馃檶



A lights to flag victory for the AlpineF1Team?ref_src=twsrc%5Etfw">@AlpineF1Team Academy driver 馃憦馃憦馃憦



Superb, @MiniGabriele!!! ___Escaped_link_647338dc9555c___ ___Escaped_link_647338dc9555d___ pic.twitter.com/hIRNIdv84L — Formula 3 (@Formula3) ___Escaped_link_647338dc9555f___

Op veel inhaalacties hoefden de fans niet op te rekenen. Dat bleek al op de zaterdag en in de Formule 2. De enige spanning en sensatie was te verwachten in de eerste ronde waar het gehele veld met duw -en trekwerk zich door de smalle straten moesten manoeuvreren. Ido Cohen was het enige slachtoffer van de hectiek na een harde crash in de vangrail. De Safety Car moest tijdelijk uitriukken.

LAP 1/27



Cohen is in the wall!!! 馃槴



鈿狅笍 The Safety Car has been deployed 鈿狅笍___Escaped_link_647338dc95560___ ___Escaped_link_647338dc95561___ pic.twitter.com/ODa4ePAK4F — Formula 3 (@Formula3) ___Escaped_link_647338dc95563___

Voorin in het veld waren er geen positiewisselingen ondanks dat de nummers 1-2 en nummers 3-4 dicht bij elkaar reden. Ondanks overspeed van Beganovic P2 en Browning op P4 was inhalen onbegonnen werk.

Pas in ronde 18 kwam de race weer even uit slaap. Sebastian Montoya en Caio Collet waren in gevecht, maar dat liep verkeerd af. Montoya toucheerde de achterkant van zijn opponent. De Columbiaan had een scheve voorvleugel en reed naar de pits en Collet moest opgeven met een lekke band. Montoya kreeg een straf voor het veroorzaken van het incident.

LAP 18/27



MONTOYA AND COLLET MAKE CONTACT!!! 馃槺



Montoya's front wing is damaged and Collet runs deep at the next turn #MonacoGP #F3 pic.twitter.com/ywftRrwHt7 — Formula 3 (@Formula3) May 28, 2023

De race ging onvermoeid verder, maar tot veel veranderingen en actie kwam het niet. Mini pakte de zege en belangrijke 25 punten voor het kampioenschap. Ondanks de winst blijft Gabriel Bortoleto aan de leiding van het kampioenschap, maar de Italiaan zit hem op de hielen met vijftien punten achterstand.



Volgende week reist het F3-circus af naar Barcelona voor de vierde ronde van het kampioenschap.