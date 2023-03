Browning maakt Formule 3-veld op valreep compleet

Aankomend weekend wordt in Bahrein niet alleen het Formule 1-seizoen afgetrapt, ook de Formule 2 en de Formule 3 zullen weer in actie gaan komen. Het Formule 3-veld was nog incompleet, maar op de valreep is daar nu nog een naam bijgekomen. Het team van Hitech heeft hun laatste coureur aangekondigde.

Hitech heeft namelijk bekend gemaakt dat regerend GB3-kampioen Luke Browning voor het team zal gaan rijden. De in 2002 geboren Brit werd vorig seizoen kampioen in het GB3-kampioenschap terwijl hij reed voor Hitech. De renstal is dus geen onbekende ploeg voor hem, ook het Formula Regional Middle East Championship reed hij voor Hitech. Hij wordt de teamgenoot van Sebastián Montoya en Gabriele Mini.