MP Motorsport trekt twee grote Red Bull-talenten aan

Het Nederlandse team van MP Motorsport is ook aankomend seizoen gewoon weer actief in de Formule 3. In de opstapklasse rijden veel grote talenten en MP Motorsport heeft deze week twee coureurs aangekondigd, opvallend genoeg zijn dat allebei hoog aangeschreven jongens uit de Red Bull-stal.

Eerder deze week presenteerde het team namelijk al Tim Tramnitz, de jonge Duitser is onderdeel van het Red Bull Junior Team en hij wordt gezien als één van de grotere talenten van het moment. Vandaag presenteerde MP Motorsport hun tweede coureur voor het aankomende Formule 3-seizoen. Ze kiezen weer voor een Red Bull-talent, ditmaal is de keuze gevallen op Kacper Sztuka. De Poolse coureur is de regerend kampioen in de Italiaanse Formule 4 en de verwachtingen zijn hoog.