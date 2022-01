MP Motorsport legt Alexander Smolyar vast voor 2022

MP Motorsport heeft een eerste naam uit de Formule 3 line-up voor 2022 geopenbaard. De Nederlandse renstal gaat in zee met Alexander Smolyar. De 20-jarige Rus komt over van ART Grand Prix, waarvoor hij de voorbije twee seizoenen in de Formule 3 actief was. Vorig jaar won hij twee races op weg naar een zesde positie in het kampioenschap.

Met MP Motorsport wil hij daar meer overwinningen aan toevoegen. Smolyar: "Het doet me deugd om de handen ineen te slaan met MP Motorsport voor nog een seizoen Formule 3. Vorig jaar vocht ik veel duels uit met auto's van MP Motorsport en knokten we geregeld met elkaar om podiumplekken. Nu we de krachten bundelen hopen we samen zoveel mogelijk zeges te behalen."

"Het is geweldig nieuws dat Alex en SMP Racing voor het komende Formule 3-seizoen hun vertrouwen uitspreken in ons team", aldus MP Motorsport-directeur Sander Dorsman. "Alex is mogelijk de beste coureur die doorgaat in de Formule 3 en zijn kennis van zowel de auto als de circuits zal ons goed van pas komen op weg naar een hopelijk sterk seizoen."