Hoofdrace: Martins kroont zich als nieuwe kampioen

Victor Martins heeft zich gekroond tot F3-kampioen. In een eneverende hoofdrace op Monza werd de Fransman derde achter Oliver Bearman en winnaar Zane Maloney en verzekerde zich hierdoor van de titel. De race werd na 18 ronden van 22 stilgelegd vanwege schade aan de barrières na een crash van Kush Maini.

De hoofdrace op Monza was het slot van 2022. Het beloofde vooraf een spannende strijd te worden om de titel.

Martins had na de sprintrace de leiding behouden voor Isack Hadjar. Maar de ART Grand Prix-coureur moest de sterk rijdende Bearman vooral in de gaten houden na zijn sterke optreden op de zaterdag. Ook Arthur Leclerc, Roman Stanek en Maloney maakten nog kans.

Bijna alle titelkandidaten stonden vooraan. Alleen Alexander Smolyar was de vreemde eend in de bijt op poleposition. Hadjar stond na een rampzalige kwalificatie op P16 en leek op voorhand kansloos voor de F3-titel.

Bij het zwaaien van de groene vlag nam Maloney de leiding over van Smolyar. Daarachter was het vooral dringen, maar het veld kwam veilig door de tweede chicane heen. Toch ging het mis achterin het veld paar bochten later. Rafael Villagomez ramde David Vilades van achteren en beiden eindigden in de grindbak. De Safety Car moest uitrukken.

In ronde vijf van de 22 ging de wedstrijd weet verder. Maloney voerde de kop aan met Smolyar, Martins, Stanek, Bearman en Leclerc daarachter. Smolyar verremde zich bij de eerste bocht, maar kan door het naar buiten drukken van Maloney de leiding heroveren. Dat was voor tijdelijk, want Martins paseerde de MP Motorsport-coureur alweet een bocht later. Hierdoor lag de Fransman op kampioenschapskoers.

Maloney voerde de druk op en wilde Martins buitenom inhalen via de tweede chicane. Beiden schieten door en Martins krijgt zijn leidende positie terug van Maloney. Bij het ingaan van ronde negen lukte het wel voor Maloney en passeerde de Fransman.

Het gevecht om P3 brandde vlak daarachter ook los. Smolyar moest in de verdediging met Leclerc aan de binnenkant en Stanek aan de buitenkant. Smolyar en Leclerc raakten elkaar. Hierdoor schoot Leclerc door en Stanek kon geen kant op.

Bearman profiteerde en klom op naar P4 en haalde vlak voor de Variante Ascari de Rus in voor P3. In ronde twaalf ging de Brit ook Martins voorbij voor plek 2, die rondreed met de titel in zijn achterhoofd.

Bearman ging op jacht naar Maloney. In ronde 15 bij de eerste chicane probeerde de Prema-coureur het buitenom, maar Maloney hield zijn poot stijf. Bearman moest rechtdoor en opnieuw aansluiten. De aanval werd gestaakt nadat Maini in de barrière kwam. Dat zorgde voor de tweede neutralisatie.

De schade was zo groot dat de wedstrijdleiding besloot om een rode vlag te zwaaien. De top drie bleef intact en Maloney boekte opnieuw een zege voor Bearman en de nieuwe kampioen Martins.