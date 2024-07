Hoofdrace: Lindblad wint door slimme bandenkeuze en straf Voisin

Wat een topweekend voor Arvid Lindblad. De pas 16-jarige Brit heeft na het winnen van de sprintrace op de zaterdag ook de hoofdrace gewonnen voor zijn thuispubliek op Silverstone. Voor de Red Bull-junior was het alweer zijn zege race dit seizoen in slechts dertien races. Lindblad kwam niet als eerste over de meet, maar landgenoot Callum Voisin. De in Zwitserland geboren coureur kreeg echter een tien-seconden-straf voor zijn kiezen door een onreglementaire inhaalactie. Daardoor viel hij terug naar P3. Gabriel Mini, en nieuwe leider in de rangschikking, profiteerde ook daarvan en werd tweede. Laurens van Hoepen viel net buiten de punten ondanks een vijfde startpositie.



Your Feature Race points scorers at Silverstone 馃嚞馃嚙馃搱



Honorable mentions to Tommy Smith and Piotr Wisnicki for their first points of the season!

De hoofdrace was een zeer spannende race. Dat kwam vooral door het weer. Van het ene moment op het andere moment was het droog of viel er regen naar beneden. Een goede bandenkeuze zou de doorslag geven. De rijders moesten dus door het zeer wisselvallige weer gewaagde keuzes maken voor een goed resultaat. Dat was gelijk te zien op de startgrid. De coureurs vooraan bleven op de nat-weer-banden, terwijl degene op een kansloze posities een gokje durfde te wagen naar slicks. De baan was namelijk net niet nat genoeg voor regenbanden, waardoor veel coureurs switchten naar het droge rubber in de hoop om naar voren te komen. De startgrid was daardoor half gevuld.



Luke Browning en op dat moment de nummer een in de stand startte vanaf pole en hield een andere concurrent Leonardo Fornaroli simpel achter zich. Maar de coureurs op de droogweerbanden, waaronder Voisin, schoten naar voren als een komeet. Tussendoor was nog wel een Safety Car vanwege een stilstaande wagen. Het zou niet de enige neutralisatie zijn, want Dino Beganovic en Sophia Floersch kwamen later hard met elkaar in aanraking en ook Joshua Dufek en Kacsper Sztuka kregen een flinke crash te verwerken. Door alle onderbrekingen werd de wedstrijd ingekort.

In ronde zes kwam de regen weer naar beneden. De coureurs op slicks konden weer overstappen naar de regenbanden. Voisin verloor hierdoor de leiding weer uit handen. De neerslag zou niet lang aanhouden, waardoor weer het dilemma ontstond over een nog een stop naar de droogweerbanden. De top twintig bleef op het einde op de regenband met Browning als lijstaanvoerder, terwijl Voisin, Lindblad en Mini achteraan raceten met slicks.

Het omslagpunt kwam snel. De coureurs op de regenband verloren veel tijd en Voisin, Lindblad en Mini reden door het veld als een mes door de warme boter. Uiteindelijk kwamen deze drie talenten vooraan en gingen uitvechten wie op het hoogste treetje mocht staan. Voisin voelde flink de druk van Lindblad, maar had een straf. Dat wist de Brit toen nog niet, waardoor dat een gekke situatie opleverde over de boordradio na de finishvlag. Mini zat weer vlak achter Lindblad. Lindblad probeerde aan te zetten om Voisin in te halen op de baan, maar ging wijd in Copse Corner en verloor wat tijd. Mini dacht daarvan te profiteren, maar het gat was net te groot voor een aanval. Bij het vallen van de vlag bleef de volgorde dus hetzelfde. Voisin dacht te winnen, maar kreeg een bittere pil te verduren.



Voisin: "Come on! Oh my god, mate. Oh my god. Thank you so much!" 馃摶馃ス



And, then - THEN - he's told by the team he has a 10-second penalty, but they're looking into it.
#F3 #BritishGP
— Formula 3 (@Formula3) July 7, 2024

In de stand neemt Mini de leiding over Browning. De Italiaan heeft 119 punten. Lindblad scoorde bijna maximale punten dit weekend en snoept veel van zijn achterstand weg en heeft 113 punten. Browning zag een overwinning verdwijnen, maar kon nog wel wat punten bij elkaar schrapen en werd achtste. Hierdoor staat de Brit derde met 112 punten.