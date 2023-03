Uitgelicht: het Formule 3-veld van 2023

De motoren hebben maandenlang gezwegen, maar komend weekend is het eindelijk zover: in zowel de Formule 1 als de Formule 2 én de Formule 3 wordt het seizoen 2023 in gang gezet. GPToday.net praat je aan de hand van de deelnemerslijsten bij. Wie zijn de favorieten, de dark horses en wie is niets meer dan veldvulling?

Prema Racing

1. Paul Aron (19, Estland – Mercedes Junior Team)

2. Dino Beganovic (19, Zweden – Ferrari Driver Academy)

3. Zak O’Sullivan (18, Groot-Brittannië – Williams Driver Academy)

Uiteraard treedt het vermaarde Prema Racing in de Formule 3 aan met het sterkste rijderstrio – dat is in recente geschiedenis een zekerheidje. Het Italiaanse team greep vorig jaar naast de rijderstitel, maar wist het teamkampioenschap te heroveren. Met Paul Aron, Dino Beganovic en Zak O’Sullivan beschikt Prema over drie tieners die door een Formule 1-team worden gesteund. Beganovic is het rapste, O’Sullivan heeft de meeste potentie en Aron is het slimst.

Trident

4. Leonardo Fornaroli (18, Italië)

5. Gabriel Bortoleto (18, Brazilië)

6. Oliver Goethe (18, Denemarken/Duitsland)

Zoals het de renstal van Giacomo Ricci betaamt, is er weer een vreemdelingenlegioen opgesteld. Voor Leonardo Fornaroli komt de overstap naar Formule 3 waarschijnlijk te vroeg, al wrijft Trident in de handen met het sponsorgeld dat de Italiaan meebrengt. Ook Gabriel Bortoleto’s komst is ietwat twijfelachtig: goed, de Braziliaan kan sturen, maar een zesde plaats in het tweede FRECA-seizoen is niet je-van-het. Oliver Goethe, het betovergrootneefje van de beroemde Duitse schrijver, moet als regerend Euroformula Open-kampioen de eer van Trident hooghouden. De in Engeland geboren, Deense, in Monaco woonachtige onder een Duitse licentie racende coureur liet vorig jaar een sterke indruk achter als invaller.

ART Grand Prix

7. Kaylen Frederick (20, Verenigde Staten)

8. Grégoire Saucy (23, Zwitserland)

9. Nikola Tsolov (16, Bulgarije – Alpine Academy)

Voor Grégoire Saucy is het dit jaar erop of eronder. De Zwitser vierde op Tweede Kerstdag zijn 23ste verjaardag en daarmee is hij de oudste rijder van het F3-veld van dit jaar. In de wintertest was Saucy het rapste en dat mag ook wel, want met ART Grand Prix heeft hij een stabiele topper achter zich staan. De Amerikaan Kaylen Frederick heeft in de afgelopen twee jaren nog helemaal niets laten zien en spekt voornamelijk de kas. Daarentegen is Nikola Tsolov het wonderkind. De Bulgaar, pas zestien jaar oud geworden (21 december 2006) is na een dominant debuutseizoen in de autosport meteen richting Formule 3 gepromoveerd.

MP Motorsport

10. Franco Colapinto (19, Argentinië – Williams Driver Academy)

11. Mari Boya (18, Spanje)

12. Jonny Edgar (19, Groot-Brittannië)

De grote blikvanger van het Nederlandse team MP Motorsport is de Argentijn Franco Colapinto, die overkomt van dat andere Nederlandse team – Van Amersfoort Racing. Colapinto, onderdeel van de Williams-ontwikkelingsstal, mag dit jaar een gooi naar de titel doen. Bij MP Motorsport schuift de getalenteerde Brit Jonny Edgar aan voor zijn tweede F3-jaar, al zal hij het dit seizoen zonder de centen van Red Bull moeten doen. Mari Boya brengt geld in het laatje en kan bovendien redelijk sturen.

Hitech Pulse-Eight

14. Sebastián Montoya (17, Colombia – Red Bull Junior Team)

15. Gabriele Minì (17, Italië – Alpine Academy)

16. NNB

Het team Hitech Pulse-Eight heeft twee groeibriljantjes binnen de gelederen. Sebastián Montoya is het zoontje van zevenvoudig Grand Prix-winnaar Juan Pablo Montoya, en sjeest met behulp van wat stierengeld het Formule 3-paddock tegemoet. Gabriele Minì wordt gesteund door Alpine. De Siciliaan, oud-Italiaans F4-kampioen, was vorig jaar in het FRECA samen met Prema-nieuwelingen Beganovic en Aron onderdeel van het te kloppen trio. Wie het derde zitje naast Montoya en Minì inneemt, is nu nog niet bekend.

Van Amersfoort Racing

17. Caio Collet (20, Brazilië)

18. Rafael Villagomez (21, Mexico)

19. Tommy Smith (20, Australië)

De Formule 3-renstal van Frits van Amersfoort heeft moeten schipperen na het vertrek van Colapinto en geldschieter Reece Ushijima. De peseta’s van Rafael Villagomez zijn bewaard gebleven en omdat hem werd verteld dat-ie beter in de Formule 3 kon blijven, vertoont de Mexicaan zijn sporadische kunsten nóg een jaartje in de juniorklasse. Voormalig Alpine-talent Caio Collet gaat voor de derde keer een poging doen om een blijvende indruk achter te laten. Van debutant Tommy Smith hoeft niets te worden verwacht.

Rodin Carlin

20. Oliver Gray (18, Groot-Brittannië – Williams Driver Academy)

21. Hunter Yeany (17, Verenigde Staten)

22. Ido Cohen (21, Israël)

Waar Rodin Carlin in de Formule 2 ieder jaar om de topplaatsen meestrijdt, daar hobbelt het in de Formule 3 al jaren achter de muziek aan. Dat het Britse team in 2022 op de zevende van elf plaatsen in het klassement eindigde, was eigenlijk al heel behoorlijk. Williams-talent O’Sullivan is vertrokken naar Prema en Williams-talent Oliver Gray neemt diens opengevallen plaats in. De nog altijd piepjonge Hunter Yeany verbrast de familiecentjes voor een derde jaar in de Formule 3, iets wat ook Ido Cohen van plan is.

Campos Racing

23. Pepe Martí (17, Spanje)

24. Christian Mansell (18, Australië/Groot-Brittannië)

25. Hugh Barter (18, Australië/Japan)

Campos Racing heeft eens een keertje voor talent gekozen, in plaats van enkel naar de portemonnee te kijken. Goed, het rijdersdrietal neemt genoeg centen mee om een jaartje van rond te kunnen komen, maar Pepe Martí, Christian Mansell en Hugh Barter kunnen alle drie een prima potje sturen. Voor Martí komt het er na een leerjaar op aan. Vorig jaar was-ie niet bijzonder sterk, maar goed, dat was Campos in het algemeen niet. Mansell, geen familie van, is een erkend hardrijder uit Australië die omwille van administratieve redenen onder een Britse licentie rijdt. Zijn landgenoot Hugh Barter – geboren in Nagoya, Japan – heeft in Frankrijk en Spanje een keurige erelijst opgebouwd. Beide Ozzies gaan hun eerste volledige F3-seizoen tegemoet.

Jenzer Motorsport

26. Nikita Bedrin (17, Rusland/Italië)

27. Taylor Barnard (18, Groot-Brittannië)

28. Alex García (19, Mexico)

Reeds jarenlang sukkelt het Zwitserse Jenzer Motorsport in de achterste regionen van de Formule 3 rond. Aan Nikita Bedrin, een Rus die omwille van zijn geboorteplaats maar een andere nationaliteit heeft moeten aannemen om überhaupt te kunnen racen, en het Britse talent Taylor Barnard om daar verandering in te brengen. In karting waren Bedrin en Barnard sterk, in het autoracen heeft het duo nog geen titels, maar wel overwinningen veroverd. De Mexicaan Alex García betaalt het feestje.

PHM Racing by Charouz

29. Sophia Floersch (22, Duitsland – Alpine Academy)

30. Roberto Faria (19, Brazilië – Sauber Academy)

31. Piotr Wisnicki (19, Polen)

Na twee complete seizoenen afwezigheid is ze terug: Sophia Floersch gaat nog een jaartje doorbrengen in de Formule 3. De Duitse dame krijgt dit jaar steun van Alpine – en stiekem van de FIA, dat stevig met centjes heeft bijgepast zodat er in ieder geval één vrouw actief is in de juniorklassen van het Formule 1-voorprogramma. Roberto Faria kan autoracen, maar wat Sauber in hem ziet is nog altijd een beetje de vraag. Wat Piotr Wisnicki in de Formule 3 komt doen vormt echter een groter raadsel. Dat-ie beschikt over een goedgevulde portefeuille zal voor PHM Racing by Charouz genoeg motivatie zijn om de Pool rijtijd te gunnen.