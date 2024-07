Sprintrace: Slecht weer zorgt voor uitstel

Op Silverstone komt het met bakken uit de hemel. De F3-sprintrace is tot minimaal 10.45 uur Nederlandse tijd uitgesteld. Martinius Sternshorne is sowieso niet van de partij. De vice-kampioen van FRECA deed zonder toestemming in andere klasses en is daarvoor door de FIA op de vingers getikt. Noel Leon start op pole dankzij de reverse-grid-penalty. De enige Nederlander Laurens van Hoepen start op de zevende positie. Het is voorlopig onduidelijk of er überhaupt geracet kan worden.

Drama before we even reach the grid 馃憖



The start is still delayed due the conditions at Silverstone. — Formula 3 (@Formula3) July 6, 2024