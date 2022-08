Hoofdrace: Maloney wint zijn eerste F3-race op Spa, titelstrijd bloedspannend

Zak Maloney heeft de hoofdrace op het circuit van Spa-Francorchamps op zijn naam geschreven. Voor de Trident-coureur zijn eerste victorie in de Formule 3. Teamgenoot Roman Stanek maakte het feest compleet voor Trident door als tweede te eindigen. Oliver Bearman finishte als vierde, maar door de tijdstraf van MP Motorsport-coureur Caio Collet kon de Brit toch naar het podium.

Samenvatting

De start van de hoofdrace was net als bij de sprintrace spectaculair. Polesitter Collet en Maloney vochten om P1, hielden hun poot stijf en gingen bij Les Combes buiten de baan. Maloney pakte de leiding, maar had daar voordeel van en moest die positie teruggeven.

Aan het einde van de eerste ronde was ook veel chaos bij de Busstop-chicane. Kush Maini dook te enthousiast aan de binnenkant van Fransesco Pizzi en tikte de Italiaan in de rondte.

Nummer twee in de stand Victor Martins kon niet uit de malaise blijven en werd op zijn achterwiel aangetikt door Maini die passagier werd van zijn eigen bolide door een kapotte voorwielophanging. Martins moest zijn strijd staken en dat zorgde voor de eerste neutralisatie.

Bij de hervatting in ronde zes neemt Collet P1 over van Oliver Goethe. Maloney probeerde een ronde later de koppositie terug te pakken, maar de Braziliaan kan door slim verdedigen de leiding behouden. Collet kreeg een vijf-seconden-straf opgelegd vanwege het onveilig terugkomen op de baan in de eerste ronde.

Achterin het veld ging het mis bij Gregoire Saucy die na contact hard de bandenstapels inknalde. De Safety Car moest hierdoor voor de tweede keer uitrukken.

In ronde elf van achttien werd het veld weer losgelaten en Maloney greep zijn kans in de slipstream bij Collet en de Barbiaanse coureur heroverde P1. De Trident-coureur trekt gelijk een gaatje, terwijl Collet steeds meer terrein verliest. De MP Motorsport-coureur verliest zelfs een plaatsje aan Stanek.

Bearman verschalkte Oliver Goethe op het allerlaatste moment voor P4 en werd door de tijdstraf van Collet als derde geklasseerd. Maloney revancheerde zich na de crash van de zaterdag en wint voor Stanek waarmee het team van Trident een één-twee scoorde. Collet werd zesde.

In de stand blijft het bloedspannend. De top drie van voor de race scoorde geen punten en Bearman profiteert daar optimaal van. Isack Hadjar heeft 106 punten, Bearman 105, Martins 104, Arthur Leclerc 101 en Stanek 96.

De volgende ontmoeting is volgende week op Zandvoort. Er zijn in totaal nog vier races. De slotrace is in Monza.