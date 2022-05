Hoofdrace: Martins beleeft perfecte zondag in Barcelona

Na een DNF tijdens de sprintrace, heeft Victor Martins op zondag alles in één klap rechtgezet tijdens de hoofdrace zondagochtend in Barcelona op het Circuit de Catalunya.

De ART Grand Prix-coureur pakte de leiding bij de start en gaf die niet meer uit handen ondanks twee neutralisaties. Polesitter Roman Stanek moest hard knokken met Isack Hadjar voor P2, maar de Tsjech hield zijn Franse belager vlak achter zich bij de meet. Hadjar moest genoegen nemem dus met de derde positie.

De wedstrijd van 24 rondes was spannend tot het eind, maar veel inhaalacties waren er niet. De race werd twee keer onderbroken door een gecrashte auto van Rafael Villagomez in ronde vier en Bred Benavides in ronde elf. Ondanks dat het veld tot tweemaal toe in elkaar schoof, waren er weinig verschuivingen aan de kop.

De meeste actie wars in het midden -en achterveld. Zo kreeg de kampioenschapsleider Arthur Leclerc het aan de stok met de winnaar van de sprintrace David Vidales. Beiden raakten elkaar en verloren veel tijd. Leclerc kreeg een straf van vijf seconden voor het veroorzaken van dit incident.

De Monegask viel hierdoor buiten de punten, waardoor Martins na een perfecte zondag en 26 punten - inclusief snelste ronde - de leiding heroverde in de rangschikking. De Fransman heeft nu zes punten voorsprong op Stanek. Leclerc zakte door de puntloze zondag af naar P5.

De volgende ronde van het Formule 3-kampioenschap is in het weekend van 2 en 3 juli op het circuit van Silverstone.