Hoofdrace: Stanek wint chaotische wedstrijd in Imola

Roman Stanek heeft de chaotische hoofdrace in Imola gewonnen. De Tsjech kwam wist als de beste zijn hoofd koel te houden in wisselende omstandigheden en sloeg op het einde toe. Jak Crawford werd tweede en Isack Hadjar werd op het laatste moment nog derde.

De race begon op een vochtige baan. Dat zorgde meteen voor een incident waarbij twee auto's midden op het asfalt geparkeerd stonden. De eerste neutralisatie was daarmee een feit. Veel coureurs besloten om naar binnen te gaan voor droogweerbanden en het veld werd een beetje door elkaar gehusseld.

Zane Maloney, die op pole begon, behield na de herstart de leiding met teamgenoot bij Trident Stanek achter hem. Bearman die een puike start had volgde op de derde plek. Niet veel later stond Brad Benavides tegen de barrière en opnieuw moest de Safety Car de baan op.

Maloney mocht het tempo bepalen nadat de Safety Car weer naar binnen ging, maar dat ging helemaal mis. De Trident-coureur spinde knullig bij het aanzetten en kwam vast te zitten in het gras. Hierdoor kwam Stanek aam kop met Bearman in zijn spiegels.

Bearman profiteerde meteen en nam de leiding over. De Brit trok een gaatje, maar kon zijn tempo niet vasthouden omdat zijn rubber op was. Stanek heroverde P1 en reed onbedreigd naar de overwinning

Bearman keek steeds meer achterom. De Brit moest niet veel later Crawford voorbij laten. In de laatste ronde kreeg Bearman te maken met Gregoire Saucy in gevecht om P3. De ART Grand Prix wilde in de eennalaatste bocht Bearman buitenom voorbij. Bearman wilde niet van wijken weten en onderstuurde in de wagen van Saucy. De Fransman spinde en viel in de zicht van de haven uit. Isack Hadjar profiteerde van het incident en schoof op naar P3.

In de stand blijft Victor Martins, die geen punten scoorde, eerste met een punt voorsprong op Stanek, twee punten op Crawford en Arthur Leclerc en drie punten op Hadjar.

De derde ronde van het F3- kampioenschap is over twee weken in Barcelona.