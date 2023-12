Van Amersfoort Racing contracteert Flörsch voor 2024

Ook volgend jaar zal er weer een vrouwelijke coureur aan de start verschijnen in de Formule 3. In de opstapklasse zal Sophia Flörsch namelijk weer in actie gaan komen. Dit jaar reed het Duitse talent ook al in de klasse, nu gaat ze echter rijden voor een Nederlands team.

Flörsch gaat namelijk rijden voor het team van Van Amersfoort Racing. Eerder in haar loopbaan reed ze ook al een paar seizoenen voor het Nederlandse team. Flörsch is sinds vorig jaar verbonden aan het team van Alpine en in die kleuren mocht ze ook in de Formule 3 gaan rijden. Voor het team van PHM Racing by Charouz had ze het lastig, maar pakte ze wel punten op Spa. Bij Van Amersfoort Racing wordt ze de teamgenoot van Noel León en Tommy Smith.