Sprintrace: Beganovic verslaat teamgenoot Mini op Spa-Francorchamps

Dino Beganovic heeft de sprintrace gewonnen op het circuit van Spa-Francorchamps. De Zweed versloeg PREMA-teamgenoot Gabriele Mini. Voor Beganovic was dit zijn tweede overwinning van het seizoen. Derde werd Noel León voor Van Amersfoort Racing die op het einde van de race zijn podium veilige stelde door Tim Tramnitz in te halen. Laurens van Hoepen was deze wedstrijd niet vaak in beeld. De Nederlander, in dienst van ART Grand Prix, finishte als elfde net buiten de punten.

Boven Spa-Franchorcmaps was er continu dreiging van regen. Er waren al wat regendruppels gevallen voor de wedstrijd, maar de baan was relatief droog en de coureurs kozen voor de droogweerbanden. Toch loerde er wel wat ‘gevaar’ met natte plekken op de baan. De sprintrace in de Ardennen telde in totaal maar twaalf rondes. Logisch te verklaren door het zeven kilometerlange circuit.

Mini, tevens leider in de stand, had de beste start en nam de leiding over van zijn teamgenoot en kwam als eerste uit La Source. Verderop bij Raidillon gaat het mis met Max Esterson die te hard over de natte kerbstones ging en spinde. Het betekende einde wedstrijd voor de Amerikaan. De geparkeerde auto van Esterson zorgde voor de eerste neutralisatie.

In ronde drie werd de wagen van Esterson weggetakeld en de baan kon weer worden vrijgegeven vanaf de vierde ronde. Beganovic zat dicht op de staart van Mini na de herstart. De Zweed in de PREMA ging buitenom in Les Combes en heroverde de koppositie. Tramnitz hield ondanks de druk van achteren P3 vast. Beganovic kreeg te horen over de boordradio dat hij misschien de positie moet terug geven aan Mini omdat de PREMA-coureur een stukje afsneed bij Raidillon en daardoor meer snelheid kon meenemen naar het rechte stuk. De nam de wedstrijdleiding geen verdere actie. Beganovic wilde Mini uit de DRS-zone krijgen.

Titelkandidaat Luke Browning was druk bezig om Sami Meguetounif te passeren voor broodnodige punten. Bij eerste aanvalspoging gingen beiden eraf bij Les Combes en konden via de asfaltstrook terug de baan op komen. De tweede aanval slingerde Meguetounif wat heen en weer om Browning uit de slipstream te houden. Weaven mag niet te vaak, maar hij slaagde met zijn verdediging om Browning achter zich te houden. Een andere titelkandidaat Arvid Lindblad beleefde een raketstart vanaf P17 en reed met nog drie ronden te gaan al op P12. Een straf wierp hem echter terug naar een zeventiende klassering.

Aan kop bleef de Alpine-junior Mini binnen de DRS van zijn teamgenoot Beganovic. Ondanks de DRS bleef een passeeractie uit. De top drie bleef dus onveranderd. Mini moest juist meer in de spiegels kijken met een jagende Tramnitz achter hem, Bij Les Combes was het de Duitser bijna gelukt om Mini in te halen. Het was wel oppassen voor de MP Motorsport-rijder, want met nog een extra baanlimiet achter zijn naam zou een straf volgen.

Mini verloor tijd op Beganovic door het verdedigen van zijn tweede positie en kwam buiten de DRS. De Zweed hoefde nog maar een ronde om de zege binnen te hengelen en zou die ook niet meer uit handen geven. Achter de twee koplopers werd er nog volop geknokt. Tramnitz had geen grip meer en moest zijn P3 afgeven aan Noel León op Kemmel Straight. De Duitser moest daarna verder strijden om P4 met Sebastian Montoya, Browning en Santiago Ramos. Trammitz overleefde het spectaculaire gevecht in de laatste sector en hield nipt stand na het passeren van de finishlijn.



Na afloop was er nog geen uitslag te zien omdat er alle track limits nog werden afgehandeld. Het grootste slachtoffer werd Meguetounif die vanuit de top acht naar achteren werd geworpen. Voor Beganovic was er geen vuiltje aan de lucht en mocht de eerste trofee omhoog hijsen.

De Zweed zei na afloop het volgende voor de microfoon van de Formule 2. ''P1 in de sprintrace, heel leuk om eindelijk weer op de bovenste trede te staan, het voelt heel goed. Zeer lastige omstandigheden vandaag, ik en Gabriele hadden een goed gevecht in het begin, hij pakte me bij de start, maar ik kon het herstellen en daarna was het een beetje management en ook de omstandigheden waren erg lastig, dus dat was het niet makkelijk, maar ik ben erg blij met dit resultaat.''

STAND

Mini stijgt naar 128 punten en breidt zijn voorsprong uit naar acht punten in de top van de ranglijst met Browning op de tweede plaats. Leonardo Fornaroli springt over Lindblad heen dankzij een P8 naar de derde plaats in de stand, de Trident-coureur heeft nu 115 punten, twee meer als Lindblad, Beganovic naar de vijfde plaats stijgt met 100 punten.