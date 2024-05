Sprintrace: Van Hoepen op podium in Monaco

Na de polepositions van Richard Verschoor in de Formule 2 en Larry ten Voorde in de Porsche Supercup, zorgde Laurens van Hoepen in de sprintrace van de Formule 3 ook voor een Nederlands feestje. De ART-coureur scoorde een derde plek in een wedstrijd met een paar aan onderbrekingen, waaronder een rode vlag. De wedstrijd in het prinsdom waa een prooi Nikola Tsolov, die zijn eerste zege in de opstapklasse boekte. De Bulgaar en teamgenoot van Van Hoepen finishte ruim voor MP Motorsport-coureur Tim Tramnitz.

Vanaf de eerste ronde was er direct chaos bij de bocht Casino. Meerdere wagens klapten op elkaar. Dit zorgde voor een rode vlag, want het was niet in een split second opgeruimd. Na een oponthoud van circa een kwartier werd de groene vlag weer gezwaaid. Aan kop reed polesitter Tsolov met Trammitz en Van Hoepen daarachter, wat dus ook uiteindelijk de volgorde was op de streep. Zelfs in de F3 is inhalen niet te doen, hoewel incidenteel in de eerste bocht het best mogelijk was.

De tweede onderbreking was in ronde 13 nadat Sztuka met een kapotte bolide stil stond. Floersch die achter de Pool reed had een kapotte neus. Het werd niet duidelijk uit de beelden, maar ze kwamen met elkaar in contact. Bij de hervatting slingerde koploper Tsolov wat heen en weer. De wedstrijdleiding onderzocht of dat volgens de richtlijnen ging. Bij een vijf seconden straf zou Tramnitz en Van Hoepen virtueel een plek opschuiven. Maar Tsolov zette een tandje bij om in een paar rondes genoeg marge te creëren. Het was uiteindelijk niet nodig, want de stewards vonden dat de Bulgaar niks verkeerd deed. Hierdoor won de ART-rijder de sprintrace van Monaco zonder al teveel problemen.

In de stand blijft Fornaroli met P9 aan de leiding, twee punten meer als Browning die achtste werd en vier punten meer als Beganovic die zevende finishte. Van Hoepen stijgt naar de negende plek. In de vroege zondagochtend is de hoofdrace.