Fornaroli wint zinderende titelstrijd van Mini in laatste bocht

De titelstrijd kwam op Monza tijdens de hoofdrace tot een ware climax met Gabriele Mini en Leonardo Fornaroli in de hoofdrol. De twee Italianen vochten vanaf begin tot eind om het felbegeerde kampioenschap. De beslissing viel in de allerlaatste bocht van de allerlaatste ronde in het voordeel van Fornaroli, die met een alles-of-niets-poging Christian Mansell inhaalde voor P3 en daarmee zijn titel veilig stelde zonder een enkele overwinning in 2024. Mini finishte tweede achter winnaar Sami Meguetounif, de teamgenoot van Fornaroli bij Trident.

Fornaroli startte de laatste wedstrijd vanaf poleposition en had op voorhand de beste papieren om kampioen te worden. Mini op vijf punten achterstand was de grootste concurrent. Luke Browning had ook een kleine achterstand op Fornaroli, maar begon buiten de top tien. Arvid Lindblad had ook nog een theoretische kans, maar kreeg een onmogelijke opdracht voor zijn kiezen op P17.

Fornaroli verloor de leiding aan Alex Dunne van MP Motorsport. Maar zolang de Italiaan voor Mini bleef, was er geen vuiltje aan de lucht. Browning gaf alles om kans te houden op, maar nam teveel risico en spinde van de baan. De droom om kampioen te worden, was in een klap gevlogen. Lindblad kon geen ook vuist maken. Het ging echt tussen Fornaroli en Mini.

In ronde zeven was er een onverwachte kentering. Fornaroli vergaloppeerde zich, kwam naast de baan en moest aansluiten achter Mini. Zijn landgenoot ging in de rondes daarna zelf ook naast de baan. Fornaroli, die bijna knalde op hem knalde, zag zijn kans schoon om Mini weer te passeren. Mansell en Meguetounif deden niet mee om de titel, maar wilden dolgraag een beker mee naar huis nemen. Fornaroli verdedigde waar die kon, maar vroeg veel van zijn banden.

In de slotfase gingen Mansell en Mini hem voorbij, terwijl Meguetounif al was doorgeschoten naar de laatste positie. Met een ronde nog te gaan kroop Fornaroli in de staart van Mansell. Bij de tweede chicane mislukte de eerste aanvalspoging. Mini was daardoor nog steeds virtueel kampioen. Fornaroli had nog een kans bij de laatste bocht. De Trident-rijder dook aan de binnenkant, dwong Mansell op het vuil en kon vlak voor de finish alsnog de titel opeisen.