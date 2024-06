Sprintrace: Boya wint voor thuispubliek in Barcelona

Als twee vechten om één been, dan gaat de derde er mee heen. Die uitdrukking was paste perfect in Barcelona tijdens de F3-sprintrace. Twee Trident-teamgenoten ramden elkaar van de baan en de Spanjaard Mari Boya zei 'dankjewel' en won hierdoor zijn thuiswedstrijd voor het Spaanse team van Campos. Hij eindigde voor Alex Dunne van MP Motorsport, die zijn eerste podium scoorde van 2024. De teammaat van Boya, Oliever Goethem finishte als derde waardoor de renstal dubbelfeest vierde. De uitslag is onofficieel omdat meerdere rijders onderzocht worden voor het maken van een valse start.

Het begin van de wedstrijd was spectaculair met veel gevechten van coureur tot coureur, zelfs vier wijd naar de eerste bocht toe. Na twee rondes gingen koplopers met Trident-rijders Ramos en Meguetounif met elkaar het gevecht aan. Beiden wilden niet toegeven met rampzalige gevolgen. Meguetounif wilde aan de binnenkant aanvallen, maar Ramos drukte hem zowat de baan af. De Fransman kon bij het remmen zijn wagen niet meer onder controle houden, stuiterde een stukje over het gras en kerb en raakte Ramos. De twee kemphanen moesten de wedstrijd staken.

LAP 3 / 21



THE TRIDENT'S COLLIDE! 馃槺



Sami Meguetounif tries to go up the inside of Santiago Ramos into T1 but the pair make contact.



Sami Meguetounif tries to go up the inside of Santiago Ramos into T1 but the pair make contact.

Na het opnieuw zwaaien van de groene vlag lag thuisfavoriet Boya aan kop met een jagende Dunne om de eerste positie. Vlak daarachter was de enige Nederlander Van Hoepen in strijd met Sternshorne om de vierde plaats. In tegenstelling tot de crashende Trident-coureurs, gaven ze elkaar wel genoeg ruimte in een prachtig zij-aan-zij-gevecht. Sternshorne trok aan het langste eind. De Noor zou uiteindelijk op de vierde positie eindigen voor de Nederlander in dienst van ART Grand Prix.

Dunne kwam binnen DRS-bereik van Boya. Het kwam tot een eerste speldenprik einde rechte stuk na start en finish, maar de Spanjaard hield de binnenkant dicht. Het was ook meteen de laatste kans voor Dunne, want doordat Montoya, de zoon van ex-F1-rijder Juan-Pablo Montoya, en Mini samen eraf vlogen na een touche, werd de sprintrace onder geel afgevlagd.

LAP 18 / 21



Sebastián Montoya and Gabriele Minì make contact!



Both drivers are out 馃様



Sebastián Montoya and Gabriele Minì make contact!

Both drivers are out

Voor Boya was het in de F3 een primeur om op de hoogste trede te staan vam het ereschavot. Hij zei het volgende voor de microfoon. ''Ik ben erg blij met mijn eerste overwinning in de F3. Ik wil het team bedanken. Campos heeft geweldig werk geleverd na een moeilijke dag gisteren, dus super blij. Laten we ons dus op zondag concentreren, want er zijn nog veel punten beschikbaar.''

In de stand zijn er wat verschuivingen. De Italiaan Minì scoorde niet, waardoor landgenoot Leonardo Fornaroli door een P7 hem naar de tweede plaats duwt. Mini staat nu slechts twee punten achter. Browning zakt na de derde plek door een nul score. en heeft 68 punten, zeven punten voor op Beganovic, terwijl Oliver Goethe nu op de vijfde plaats dankzij zijn podium.