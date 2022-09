Sprintrace: Calopinto wint nipt op Monza van ontketende Bearman

Franco Colapinto heeft voor Van Amersfoort Racing de sprintrace op Monza gewonnen vanaf pole en behaalde zijn tweede zege van 2022. In de laatste ronde was het nog even spannend voor de Argentijn, want een ontketende Oliver Bearman probeerde in de laatste bocht van de laatste ronde buitenom in te halen. De derde plek was voor Ciao Collet en pakte opnieuw een podium voor MP Motorsport.

Het slotweekend in Italië staat vooral in het teken van de overgebleven kanshebbers op de titel. Deze stonden vlakbij elkaar op de grid voor de sprintrace. Kampioenschapsleider Victor Martins (126) startte als negende. Isack Hadjar (121) maakte een dure fout in de kwalificatie, crashte en begon als vijftiende. Roman Stanek (109) stond tiende op de grid, Oliver Bearman (105) zevende, Zane Maloney (102) elfde en Arthur Leclerc (101) achtste.

Van Amersfoort Racing-coureur Franco Colapinto startte op pole nadat Juan Manuel Correa een gridstraf kreeg van tien plekken vanwege het niet respecteren van de gele vlaggen bij de eerste chicane. MP Motorsport-rijder Caio Collet stond naast de Argentijn en dat zorgde voor een 'Nederlandse' eerste startrij.

Tijdens de formatieronde kwam David Vilades niet van zijn startplek en zijn wedstrijd was over voordat het überhaupt was begonnen. De rest van het 30-koppige veld stond klaar voor de laatste sprintrace van dit seizoen.

Door de eerste chicane komen de coureurs heelhuids door op een paar doorschieters na. In de derde snelle doordraaier kwam Martins in aanraking met Arthur Leclerc. De leider in de stand moest door de grindbak en werd teruggeworpen naar achteren. Hierdoor lag de top twee van de rangschikking buiten de punten.

In de tweede ronde van totaal achttien gleed Alexander Smolyar in de bandenstapel bij de tweede chicane. De MP Motorsport-coureur, die de snelste was in de kwalificatie, kon zijn weg vervolgen en een neutralisatie was dus niet nodig.

De volgende wagen die geparkeerd stond was Zak O'Sullivan bij de eerste bochtencombinatie. Hij moest uitwijken voor zijn teamgenoot Benavides. De stilstaande bolide zorgde voor een Safety Car-periode in ronde 4. De slagvolgorde was vooraan niet veranderd. Colapinto en Collet reden nog steeds een en twee met daarachter Pepe Marti en Jonny Edgar.

Aan het einde van ronde 8 ging de SC weer naar binnen. Colapinto ging laat op het gas om een slipstream achter hem te voorkomen. De Argentijn behield de leiding voor Collet. Bij de eerste en tweede chicane schoten opnieuw de nodige coureurs door, waaronder Leclerc.

Opeens dook Hadjar de pit in met een kapotte voorvleugel na een tik op de achterkant van Kush Maini. De Fransman klonk gefrustreerd over de boordradio en moest hopen dat de concurrentie geen punten zou scoren.

Wie wel goede zaken deed voor het kampioenschap was Bearman. De Brit reed in de elfde ronde op P5 en klom een ronde later op naar de vierde plaats. De Prema-coureur was op dat moment de enige titelkandidaat in de punten.

Met vijf ronden te gaan lag de top drie dicht bij elkaar, maar vooralsnog kon Calopinto de twee belagers achter hem houden. Wegrijden lukte niet omdat Collet en Edgar van DRS gebruik maakten.

In ronde 16 stond er druk op nummer twee Collet door Edgar bij start en finish. Bearman loerde daarachter op zijn kans. Collet en Edgar waren zo druk met elkaar in gevecht dat Bearman bij de eerste chicane beide coureurs kon passeren op indrukwekkende wijze. De Brit schoot hierdoor in een keer naar P2 en ging op jacht naar de koppositie.

In de laatste ronde bleef de top drie in tact ondanks een laatste poging van Bearman om te winnen. De Brit scoorde door zijn tweede plaats zeer belangrijke punten en staat nu derde in de stand met 114 punten.

Martins en Hadjar scoorden geen punten en bleven steken op 126 en 121 punten. Met nog 26 punten in totaal te behalen voor de hoofdrace, wordt het kampioenschap zondagochtend beslist.