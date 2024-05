Sprintrace: Update: Goethe mag toch overwinning behouden

De sprintrace in de Formule 3 op Imola is toch een prooi geworden voor Oliver Goethe. Zijn straf van vijf seconden is terug gedraaid. Van Amersfoort Racing-coureur Noel León moet zijn overwinningsbeker geven aan zijn Duitse collega. De Mexicaan werd wel als tweede afgevlagd nadat hij zat te slapen na de Virtual Safety Car in de laatste ronde waardoor Oliver Goethe voorbij kon steken. Toch kon de Van Amersfoort Racing-coureur alsnog op het hoogste treetje staan op het podium nadat Goethe een straf kreeg, die later dus ongeldig werd verklaard. Tim Tramnitz complementeerde het podium, waardoor een ander Nederlands team MP Motorsport ook met eremetaal er vandoor ging. Laurens van Hoepen werd zevende en pakte waardevolle punten.

Stzuka startte van pole, maar moest de kop snel afstaan aan Leon en verloor daarna nog meer posities aan Trammitz en Goethe . De Nederlandse troef Van Hoepen begon op P5, echter verloor ook plaatsen. De wedstrijd werd meteen onderbroken door een stilstaande Boya. De eerste onderbreking zorgde voor een kettingreactie van meer neutralisaties. In ronde vijf, ronde zeven en acht moest de Safety Car uitrukken.

Vanaf ronde elf probeerde het F3-veld het opnieuw. In de tussentijd pakte Goethe P2 af van Trammitz. Maar weer hebben de rijders niet lang kunnen genieten van het racen, want in ronde 13 moest voor de vijfde keer de Safety Car de baan op. Enkele ronden later ging het gas er weer op en werd er flink gevochten om posities. Echter, het ging voor de zoveelste keer mis en in de absolute slotfase. De VSC werd geactiveerd.



León reed onder geel voor Goethe, maar in de laatste sector sprongen de lampen weer op groen. Goethe was scherp en haalde de 'slapende' León in en kwam als eerste over de meet. Totdat een tijdstraf van vijf seconden roet in het eten gooide voor de Duitser. León was daarom ook extra gelukkig met zege. ''Super blij met de overwinning. Op het einde was het een beetje lastig met Ollie, maar we hebben de zaken redelijk goed beheerd, hadden een goede start en zijn vanaf daar verder gegaan. Ik ben echt blij, ik wil het team bedanken voor de geweldige auto en laten we hopen dat we morgen in de punten kunnen eindigen.''



Stand

De top twee van het kampioenschap scoorde geen punten, waardoor Minì zich aan bij Browning en Fornaroli aan de top van het klassement meldt met elk 37 punten. Beganovic staat vierde voor PREMA Racing met nog eens twee punten achterstand, terwijl een nieuw podium voor Tim Tramnitz de MP Motorsport-coureur op de vijfde plaats zet met 29 punten.