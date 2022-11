Formule 3 slaat Zandvoort over in 2023

In navolging van de Formule 2 onthulde gisteren ook de Formule 3 hun kalender voor 2023. De kalender van de opstapklasse bestaat aankomend seizoen uit tien raceweekenden in het voorprogramma van de Formule 1. Voor het aankomende jaar staan er twee nieuwe locaties op het programma.

In navolging van de Formule 2 trekt namelijk ook de Formule 3 naar Australië in 2023. Het weekend op het circuit van Albert Park in Melbourne stond nog nooit op de kalender van de opstapklasse. De Formule 3 trekt in 2023 ook voor het eerst naar Monaco, nog nooit reden de getalenteerde F3-coureurs op de legendarische omloop. Het Nederlandse publiek moet het volgend jaar zonder de Formule 3 doen, Zandvoort ontbreekt op de kalender.