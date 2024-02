MP Motorsport maakt line-up compleet met Alex Dunne

Terwijl het Formule 1-veld al geruime tijd rond is, is dat nog niet het geval in de hoogste opstapklassen. Het Nederlandse team van MP Motorsport heeft nu in ieder geval hun line-up voor het aankomende Formule 3-seizoen rond. Ze hebben voor de talentvolle Alex Dunne gekozen.

De jonge Ierse coureur wordt aankomend seizoen de teamgenoot van Tim Tramnitz en Kacper Sztuka. Dunne betreedt de Formule 3 als de vicekampioen van het Britse GB3-kampioenschap. De Ierse coureur maakte vorig jaar vooral veel indruk tijdens de Macau Grand Prix. In de kwalificatierace haalde hij daar veel coureurs in en maakte hij naam voor zichzelf, nu mag hij zijn stuurmanskunsten dus ook gaan laten zien in het voorprogramma van de Formule 1.