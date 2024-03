Sprintrace: Van Hoepen scoort podium na intens gevecht

Laurens van Hoepen heeft zaterdagochtend voor een extra Nederlands succes gezorgd. In de F3-sprintrace op Albert Park werd de ART Grand Prix-rijder derde in de sprintrace. De wedstrijd was een prooi voor FRECA vice-kampioen Martinius Sternshorne. De Noor in dienst van Hitech kon Arvid Lindblad van zich afhouden en daarmee zijn eerste zege behalen in de Formule 3.



Van Hoepen begon vanaf poleposition, maar moest Sternshorne en Lindblad aan zich voorbij laten verderop in de race. De Nederlander voelde al aan dat het lastig zou zijn om P1 te behouden zei hij in de persconferentie na afloop. ''Ik zou zeggen dat ik in het begin van de race, toen ik zag dat Stenshorne al zo dicht achter mij zat, wist dat er een zware race zou volgen. Ik had echt moeite om vooraan te blijven en nadat hij mij had ingehaald, had ik ook moeite om achter te blijven. Vanaf dat moment wist ik dat het zwaar zou worden. Vanaf het moment dat Arvid mij begon te op te jagen, was het echt moeilijk. Ik wist niet zeker hoe het zou aflopen, maar ik wist dat het tegen het einde moeilijk zou worden. Op een gegeven moment, vanaf het midden tot het einde van de race, begon ik weer een beter gevoel te krijgen. Ik dacht: ‘oh, het is nog niet klaar, ik kan terugvechten.’ Dit was een fatsoenlijk einde.

''Ik was niet zo blij met de Safety Car, omdat ik denk dat dit de laatste twee ronden waren die ik voor de Safety Car reed. Ik kwam weer in het juiste tempo terecht en haalde de twee auto's voor me in. Ik dacht eigenlijk dat ik een goede kans had als de Safety Car er niet was. Toen het zover was, wist ik dat dit een goede gelegenheid was om de banden nieuw leven in te blazen en alles af te koelen, zodat ik de laatste ronden tot het einde kon rijden. Ik wist gewoon dat ik mijn positie moest vasthouden en zoveel mogelijk naar voren moest kijken om misschien nog iets te doen in de laatste paar ronden.''





Stand kampioenschap

Ondanks een niet-scorende uitslag behoudt Luke Browning zijn voorsprong aan de top van het rijderskampioenschap en blijft hij op 25 punten staan. Lindblads tweede F3-podium in evenveel ronden brengt hem naar de tweede plaats met 23 punten, terwijl Tim Tramnitz derde staat met 21 punten. Van Hoepen staat nu vierde, op gelijke hoogte met ART Grand Prix-teamgenoot Christian Mansell met elk 18 punten.