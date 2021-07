Colombo pakt verrassende zege in eerste sprintrace op Hungaroring

Lorenzo Colombo, een rookie van 20 jaar, heeft zeer verrassend de eerste sprintrace in Hongarije op zijn naam geschreven. De Italiaan begon vanaf de tweede startplek en nam de leiding over van Johnny Edgar in ronde acht en gaf die ondanks een neutralisatie op het eind niet meer uit handen. Opmerkelijk is dat Colombo hiervoor nog geen punten scoorde in deze klasse.

Raceverslag

Het F3-veld begint aan de tiende race van het kampioenschap. Edgar start op pole dankzij de reverse-grid-regel. De Brit snelde naar de twaalfde kwalificatietijd op de vrijdag en dat geeft recht op de eerste startpositie.

Bij de start behoudt Edgar de leiding voor Colombo ondanks een remfoutje in de eerste bocht. De rest van het veld komt ongeschonden de eerste ronde door.

Dat op de Hungaroring het moeilijk inhalen is, is vanaf het begin al duidelijk. Toch zijn er na het doven van de rode lichten wat verschuivingen. Zo is Dennis Hauger van P11 naar plaats negen opgeklommen en heeft Victor Martins, die in de top vijf van klassement staat, vanaf achteraan al zeven posities gewonnen.

Na 7 ronden van de 22 komt de eerste aanval van Colombo voor de leiding. De Italiaanse debutant verschalkt Edgar in de eerste bocht en neemt P1 over. Edgar zelf wil verdedigen maar zijn Carlin-bolide valt plots stil en ziet een podiumkans in rook opgaan. Hierdoor schuift Ayumu Iwasi op naar P2 en Oli Caldwell naar de derde plaats.

Colombo heeft over de helft van de wedstrijd de touwtjes stevig in handen met anderhalve seconden voorsprong en lijkt op weg naar een verrassende zege. De Campos-coureur scoorde zijn beste resultaat tot nu toe in de hoofdrace op de Red Bull Ring met een dertiende plek.

Hoewel de spanning vooraan lijkt weg te ebben, is Hauger bezig om zich op te werken. In ronde 14 haalt de Red Bull-junior David Schumacher buitenom in bij de eerste bocht. Het is op dat moment een van de weinige lichtpuntjes in een eentonige race. Uiteindelijk zou Hauger als zesde eindigen en zijn voorsprong in het kampioenschap vergroten.

Het volgende pechgeval na Edgar is Frederik Vesti. De Deen, uitkomend voor ART Grand Prix staat tweede in het kampioenschap en was op weg naar een puntenfinish totdat zijn wagen stil viel. Het weekend begon al niet goed voor hem door een grid-penalty van drie plekken. In de kwalificatie reed de Deen tergend langzaam tussen bocht 12 en 14 met als gevolg dat rijders achter hem geen run meer konden maken. De wedstrijdleiding was onverbiddelijk.

De stilstaande wagen van Vesti zorgt voor een safety car. In ronde 19 wordt de sprintrace hervat met nog vier ronden te gaan. De gehoopte spanning in de slotfase blijft uit. Lorenzo wint zijn eerste sprintrace. Iwasa, de Japanner, wordt tweede en mag ook voor het eerst dit seizoen naar het podium. Caldwell rijdt zichzelf naar de derde plek en neemt voor de vierde keer dit kampioenschap een bokaal in ontvangst. Tijmen van der Helm, de enige Nederlander, was te vinden in het achterveld en reed een kleurloze wedstrijd. De MP Motorsport-coureur eindigde 21ste.

Om 17.55 start de tweede sprintrace. De top 12 van de eerste wedstrijd wordt dan omgedraaid. Hierdoor start Pietro Fittipaldi op pole eind van de zaterdagmiddag.