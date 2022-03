Zoon Jarno Trulli debuteert in Formule 3

Niet alleen de Formule 1-coureurs bereiden zich hard voor op het aankomende seizoen, ook in de opleidingsklassen zijn de voorbereidingen in volle gang. In tegenstelling tot de Formule 1 zijn de startvelden hier nog niet overal helemaal compleet. Vandaag is aan het Formule 3 veld in ieder geval een zeer opvallende naam toegevoegd.

Vandaag maakte het team van Carlin namelijk bekend dat ze Enzo Trulli hebben gecontracteerd. De zestien jarige Italiaan is de zoon van voormalig Formule 1-coureur Jarno Trulli. Trulli senior reed in 2011 zijn laatste race uit zijn lange loopbaan maar hij mag nu trots zijn. Trulli junior gaat voorafgaand zijn eerste Formule 3-seizoen drie dagen testen in Bahrein.

De komst van Trulli is opvallend aangezien hij maar zeer geringe ervaring heeft in de autosport. Afgelopen jaar maakte hij pas de overstap naar de echte wagens na een aantal seizoenen in de karts. In 2021 reed hij in de Euroformula Open en in het Formule 4 kampioenschap van de Verenigde Arabische Emiraten. De resultaten waren wisselend maar kennelijk wel succesvol genoeg voor een Formule 3-stoeltje.