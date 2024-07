Hoofrace: Voisin wint in Spa, titelstrijd krijgt climax in Monza

Callum Voisin was duidelijk de beste in Spa-Francorchamps, al hoefde hij er niet hard voor te werken door de vele neutralisaties na talloze crashes. Mooie bijkomstigheid was dat de Brit tijdens de hoofdrace een Grandslam bij elkaar reed: de zege, de snelste ronde, alle rondes aan kop en poleposition. De Rodin Motorsport-rijder triomfeerde voor het eerst in de Formule 3 en kon dit goed gebruiken na een moeilijke start van dit seizoen. Voisin finishte voor Sebastian Montoya, de zoon van voormalig F1-coureur Juan Pablo Montoya, en titelkandidaat Leonardo Fornaroli.



G̶e̶t̶ ̶i̶n̶ ̶t̶h̶e̶r̶e̶ ̶L̶e̶w̶i̶s̶



Get in there Callum! 😅



The @RodinMotorsport came through to claim his maiden FIA F3 victory in the Spa Feature! 🥇___Escaped_link_66a66cf3cfb1b___ ___Escaped_link_66a66cf3cfb1c___ pic.twitter.com/DV3b9Jj9I4 — Formula 3 (@Formula3) ___Escaped_link_66a66cf3cfb1e___

De hoofdrace was interessant omdat op het zeven kilometerslange circuit nog natte plakken waren te zien, terwijl de rijders op slicks begonnen. Het zorgde voor de nodige glijpartijen aan het begin van de wedstrijd. Het eerste slachtoffer was Gabriele Mini, kampioenschapsleider, die in de rondte werd getikt door Olivier Goethe. Een andere titelkandidaat, Arvid Lindblad, kwam ook in het grind terecht later in de race. De 16-jarige Red Bull-junior schreef opnieuw een DNF achter zijn naam, kon voor de vierde maal geen punten bijschrijven en ziet daardoor beetje bij beetje de titel aan de horizon verdwijnen.

De andere kanshebbers voor het kampioenschap deden het een stukje beter. Fornaroli heeft dit seizoen nog geen enkele race gewonnen, maar is de meest constante factor met veel finishes in de punten en meerdere podia. Door de juiste keuzes veroverde hij dus de derde plek en zorgde ervoor dat hij de leiding overnam van landgenoot Mini en heeft daarin maar een puntje voorsprong, 129 om 128 punten. Luke Browning eindigde op een zeer belangrijke zesde plaats en nam kostbare punten mee in de tas. De Brit volgt beide Italianen op de voet in de stand en heeft zes punten achterstand op de nummer één. Lindblad bleef hangen op 113 punten.



Veel neutralisaties



De hoofdrace telde 15 rondes, maar veel onder groen werd niet gereden. De eerste neutralisatie was in ronde drie na een crash bij de bocht Stavelot. Martinius Sternshorne en debutant Tuuka Taponen raakten verstrengeld. In ronde acht was het alweer opnieuw raak met Sophia Floersch en Joseph Loake in de grindbak bij Bruxelles. Vlak na de hervatting lag alweer de volgende naast de baan. Dit keer waren het Lindblad en Mari Boya .Toen de auto was weggetakeld, werd het veld weer losgelaten met twee rondes nog te gaan. Veel veranderde er niet aan de stand, maar Noel León namens, rijdend voor Van Amersfoort Racing, pakte op het laatst nog wel de vierde plek, maar kwam net tekort om Fornaroli van het podium af te duwen.

Full marks for Callum Voisin! ✅



Here are your Spa scorers in the Feature Race 📈#F3 #BelgianGP pic.twitter.com/8ShTdn7dxj — Formula 3 (@Formula3) July 28, 2024

Het laatste weekend is in Monza, een week na de Grand Prix in Zandvoort. Dat wordt een ware climax voor het kampioenschap met bovenstaande vier topfavorieten en drie outsiders in de vorm van Dino Beganovic , Christian Mansell en Oliver Goethe met 100, 97 en 94 punten. In totaal zijn er nog 39 punten te verdienen.