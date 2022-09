Sprintrace: Collet geeft Nederlandse MP Motorsport thuiszege op Zandvoort

Succes voor het Nederlandse MP Motorsport bij de F3-sprintrace op Zandvoort. Caio Collet zegevierde en pakte daarmee de tweede winst op rij in Nederland. In 2021 won huidig F2-coureur Victor Martins voor de formatie uit Westmaas.

Alpine-junior Collet, herkenbaar aan de blauwe livery, startte op de eerste rij en nam polesitter Juan Manuel Correa te grazen in ronde vijf. Zij aan zij gingen beide jonkies door de Tarzanbocht richting de kombocht van Hugenholtz. Binnendoor ging uiteindelijk Collet voorbij de Amerikaan en gaf daarna de leiding niet meer uit handen.

Correa probeerde in de slotfase dichterbij te komen, maar vormde geen bedreiging in de 21 ronden tellende wedstrijd en de ART GrandPrix-coureur werd afgevlagd als tweede vlak voor Zak O'Sullivan die de gehele race in de DRS zat van de Amerikaan.

De start van de sprintrace begon spectaculair met een driftende Roman Stanek door de Tarzanbocht na een touché. Zane Maloney moest zijn Trident-teamgenoot ontwijken via het grind.

Pas op het eind kwam de wedstrijd op gang met meerdere gevechten om posities. Veel verandering in de rangschikking leverde het niet op. Dat onderstreepte dat inhalen op Zandvoort erg lastig was.

Debutant Sebastian Montoya, zoon van oud F1-coureur Juan Pablo Montoya, maakte indruk door als achtste te finishen en gelijk drie puntjes achter zijn naam te schrijven.

In de stand blijft het zeer spannend. Isack Hadjar werd zesde voor titelconcurrent Victor Martins. Hadjar heeft 111 punten en staat maar drie punten los van Martins. Oliver Bearman en Arthur Leclerc blijven steken op 105 en 101 punten. Roman Stanek complementeert de top vijf en heeft 97 punten. Collet stijgt door de winst en punt voor snelste ronde naar P8 in de stand op 37 punten achterstand op de nummer één.

Zondagochtend vroeg staat de hoofdrace op het programma met Maloney op pole. Die begint om 08.45 uur Nederlandse tijd.